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Ramazan'da Dilber Dansını Durduran İnci Taneleri'nde Pavyon Detayı Ortaya Çıktı

Ramazan'da Dilber Dansını Durduran İnci Taneleri'nde Pavyon Detayı Ortaya Çıktı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 21:18

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri pavyon sahneleri ve Dilber karakterinin dansıyla gündemden düşmezken, Ramazan boyunca dizide Dilber'in dans etmeyeceği duyurulmuştu. Birsen Altuntaş yeni bölümdeki pavyon detayını paylaştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
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Reytingleri altüst eden İnci Taneleri, Kanal D'nin en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

Reytingleri altüst eden İnci Taneleri, Kanal D'nin en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin danslarıyla dilimizden düşüremediğimiz dizi hakkında geçtiğimiz günlerde bir karar alınmıştı.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin danslarıyla dilimizden düşüremediğimiz dizi hakkında geçtiğimiz günlerde bir karar alınmıştı.

Ramazan ayı boyunca İnci Taneleri'nde Dilber karakterinin dans etmeyeceği dizi ekibi tarafından duyurulurken, Birsen Altuntaş dizi hakkındaki yeni detayı paylaştı.

Ramazan ayı boyunca İnci Taneleri'nde Dilber karakterinin dans etmeyeceği dizi ekibi tarafından duyurulurken, Birsen Altuntaş dizi hakkındaki yeni detayı paylaştı.

Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri'nin 14 Mart günü yayınlanacak yeni bölümünde dans sahnesinin yanı sıra hiçbir pavyon sahnesi yer almayacak.

Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri'nin 14 Mart günü yayınlanacak yeni bölümünde dans sahnesinin yanı sıra hiçbir pavyon sahnesi yer almayacak.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde pavyon dansı olup olmayacağı ise şimdilik merak konusu olarak kalıyor.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde pavyon dansı olup olmayacağı ise şimdilik merak konusu olarak kalıyor.

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