"Eski Kıvılcım Geri Döndü!" Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Ayağa Kaldırdı
"Eski Kıvılcım Geri Döndü!" Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Çimen'in türbana girerek evli bir erkeğe kuma olarak gittiği Kızılcık Şerbeti'nde en büyük ihtiyaç eski Kıvılcım Arslan'ın geri dönmesi olurken, yeni bölüm fragmanı bangır bangır geldi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmak bilmezken, her bölüm karakterlerin başına akla mantığa sığmayan şeyler geliyor.
Son bölümde Çimen'in evli ve en az Fatih kadar manipülasyon uzmanı sevgilisi Gökhan'ın dediklerine inanarak türbana girip imam nikahı kıydırması Şerbo izleyicileri şoke ederken, fragman da en az bu kadar ses getirdi.
Kıvılcım'ın "Eski Kıvılcım geri döndü" bağırışıyla kendimize geldiğimiz dizide Kıvılcım'ın Çimen'i eve geri getirmek için elinden geleni yapacağının sinyallerini bangır bangır alırken, resmen ilk sezondaki Kıvılcım Arslan'ı gördük.
Cuma akşamını iple çekmemize neden olan fragmanda Kıvılcım'ın nasıl hamlelerde bulunacağı izleyiciyi iyice meraklandırırken, haliyle fragmana da yorum yağdı.
Önce fragmanı paylaşalım:
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Gelen tepkiler de burada:
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