Acun Ilıcalı Delirecek: Survivor'da Yunus Emre, Poyraz'ı Yere Serdi!
Acun Ilıcalı Delirecek: Survivor'da Yunus Emre, Poyraz'ı Yere Serdi!
Survivor All Star'ın olaysız tek bir bölümü olmazken, yeni bölüm fragmanına Yunus Emre ve Poyraz damga vurdu. Yaman'la tartışan Yunus Emre'yi sakinleştirmeye gelen Poyraz kendini bir anda yerde bulunca ortalık haliyle yine karıştı.
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Acun Ilıcalı'nın bile çıldırma noktasına geldiği Survivor All Star'da olaysız tek bir bölüm dahi olmazken, söz konusu kaoslar fragmanlara kadar taşıyor.
SMS oylamasının olmadığı Survivor'da yarışmacıların arka arkaya yaptıkları ihlaller ve kavgalar bitmek bilmezken, yeni bölüm fragmanına kaosların vazgeçilmez ismi Yunus Emre damga vurdu.
Oyun alanında çekişmeli bir yarışta olan Yaman ve Yunus Emre arasında yaşanan gerginlik, Yunus Emre'nin Yaman'ı ittirmesiyle başlıyor.
Oyun sonrasında Yaman'ın "Beni niye ittin?" demesiyle ikili arasındaki tansiyon yükselirken, Yunus Emre Yaman'ın üzerine yürüdü.
Tartışmalar sırasında araya giren Poyraz, Yunus Emre'nin yanına giderek onu sakinleştirmeye çalışırken Yunus Emre tarafından aniden yere serilince olanlar oldu.
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