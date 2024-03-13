Yalı Çapkını'nda İzleyiciyi Küstürüp Reytingleri Düşmesine Yol Açan Bölüm Ortaya Çıktı!
Yalı Çapkını'nda İzleyiciyi Küstürüp Reytingleri Düşmesine Yol Açan Bölüm Ortaya Çıktı!
Yalı Çapkını geçtiğimiz sezonun aksine izleyicisini bu sezon toparlayamadı. Senaryonun izleyicinin istemeyeceği yönde şekillenmesi izleyiciyi küstürdü ve diziden uzaklaştırdı. Bir X kullanıcısı Yalı Çapkını'nın reytinglerini düşüren ve izleyiciyi küstüren bölümü açıkladı!
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Reyting rekortmeni Yalı Çapkını, yeni sezonda bir türlü istediği reytinglere ulaşamıyor.
Sezonun başında yüksek olan reytingler bir anda düştü ve sosyal medyaya da izleyicinin çoğunlukla öfkesi yansıyor.
Seyran ve Ferit'in mutlu olmasını isteyen izleyici senaristlerin ikiliyi bir türlü bir araya getirmemesiyle diziden iyice koptu.
X kullanıcısı @mldptv_dydrmng konuya el atarak bu kopuşun hangi bölümde gerçekleştiğini buldu!
Pelin'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, bebeğin babasının Serter olduğunu öğrenip bebeğini kaybettiği, Seyran'ın yeniden gururunu ayaklar altına alıp Ferit'e destek olup onu öptüğü ve ardından Orhan'ı kurtarmak için Ferit'ten uzak durma çabasının başlaması bu bölümde gerçekleşti.
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Sezon başından beri diziye ısrarla şans vermeye çalışan izleyici bu bölümle diziye neredeyse tamamen küstü diyebiliriz.
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