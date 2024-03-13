Yalı Çapkını'nda İzleyiciyi Küstürüp Reytingleri Düşmesine Yol Açan Bölüm Ortaya Çıktı!

Yalı Çapkını geçtiğimiz sezonun aksine izleyicisini bu sezon toparlayamadı. Senaryonun izleyicinin istemeyeceği yönde şekillenmesi izleyiciyi küstürdü ve diziden uzaklaştırdı. Bir X kullanıcısı Yalı Çapkını'nın reytinglerini düşüren ve izleyiciyi küstüren bölümü açıkladı!