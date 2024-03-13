Biz Bu Uyumu Çok Sevdik! Bahar Dizisinin Son Bölümünü Mizahına Alet Edip Güldüren Goygoyseverler
Biz Bu Uyumu Çok Sevdik! Bahar Dizisinin Son Bölümünü Mizahına Alet Edip Güldüren Goygoyseverler
Sezona jet hızıyla giriş yapıp mizah ve dram ihtiyacımızı tek başına sırtlanan Bahar dizisi 5. bölümüyle ekranlara geldi. Hem güldürüp hem üzen bölümün sonunda goygoyseverler yerini aldı.
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İlk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Bahar, beşinci bölümüyle ekranlara geldi.
Mükemmel uyumu yakalayan oyuncu kadrosuyla hem kahkahaya boğan hem yürek burkan dizinin son bölümü goygoycuların diline düştü.
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