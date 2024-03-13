Polis Olmak İsteyen Bir Genç Kızın Yargı'nın Fragmanına Yaptığı Yorumu Okumalısınız!
Polis Olmak İsteyen Bir Genç Kızın Yargı'nın Fragmanına Yaptığı Yorumu Okumalısınız!
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'nın tepki çeken fragmanına yapılan bir yorum dikkat çekti. Polis olmak istediğini söyleyen genç kızın yaptığı yorum yürek burktu.
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı, üçüncü sezonuyla birlikte yavaş yavaş finale doğru gidiyor.
İlk iki sezonunda gönlümüzde taht kuran dizi ne yazık ki son sezonla birlikte izleyiciyi memnun edemiyor.
Özellikle son bölümde yaşanan tecavüz sahnesi ve yüksek ihtimalle yeni bölümde Tuğçe'nin vahşice katledilecek olması seyirciyi kızdırdı.
Bu korkunç gelişmenin ardından da oklar Sema Ergenekon'a doğru çevrildi. Sosyal medyada kendisine tepki yağdı.
Fragmanın yayınlandığı Yargı'nın YouTube sayfasına yapılan bir yorum ise dikkat çekti ve herkesi yaraladı.
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Polis olmak istediğini söyleyen bir genç kız ailesinin bu bölümden sonra polis olmasını istemeyeceğini söyledi.
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