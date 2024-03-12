Yargı'nın Yeni Bölüm Fragmanı Ortalığı Karıştırdı: Tuğçe Ölüyor mu?

Yargı'nın son bölümünde herkesi üzen olaylar olmuş, bölümün sonunda Tuğçe bir bilinmeze sürüklenmişti. Birini tecavüze uğramaktan son anda kurtulan Tuğçe bayıltılmış ve arkadan duyulan seslerle onun tecavüze uğradığı düşünülmüştü. Yeni bölüm fragmanında herkesi üzen detaylar yer alıyor!