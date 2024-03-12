Yargı'nın Yeni Bölüm Fragmanı Ortalığı Karıştırdı: Tuğçe Ölüyor mu?
Yargı'nın Yeni Bölüm Fragmanı Ortalığı Karıştırdı: Tuğçe Ölüyor mu?
Yargı'nın son bölümünde herkesi üzen olaylar olmuş, bölümün sonunda Tuğçe bir bilinmeze sürüklenmişti. Birini tecavüze uğramaktan son anda kurtulan Tuğçe bayıltılmış ve arkadan duyulan seslerle onun tecavüze uğradığı düşünülmüştü. Yeni bölüm fragmanında herkesi üzen detaylar yer alıyor!
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3 yıldır TV ekranlarında fırtına gibi esen Uluslararası Emmy ödüllü Yargı dizisi, izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor.
Büyük bir heyecan uyandıran son bölümün son sahnesinde Tuğçe "tecavüze mi uğradı?" düşüncesi izleyiciyi kızdırmıştı.
Bir kadını tecavüze uğramaktan kurtaran Tuğçe'nin ilk görevinde böyle bir durumla karşılaşması herkesi üzmüştü.
Sonunda dizinin yeni bölümünden fragman geldi.
Fragmanda Eren'in yakarışları ve Tuğçe'nin denizdeki görüntüsü herkesi korkuttu.
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Eren'in "Parçalamışlar kızımı Ilgaz" sözleri ve tüm yaşananlar Tuğçe'nin öldürüldüğü ihtimalini akıllara getirdi.
İzleyiciyi yasa boğan bu fragmanla ilgili detaylar henüz bilinmiyor. Umuyoruz ki Tuğçe ölmemiştir ve her şey çabucak çözülür.
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