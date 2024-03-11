Bu Sefer Yakışmadı! Yargı'daki Tecavüz Sahnesi İzleyiciyi Ayağa Kaldırdı!
Bu Sefer Yakışmadı! Yargı'daki Tecavüz Sahnesi İzleyiciyi Ayağa Kaldırdı!
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı'nın son bölümündeki final sahnesi seyirciyi ayağa kaldırdı. Tecavüz sahnesi yazan Sema Ergenekon'a tepkiler yükseldi.
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı, yeni sezonda da severek takip edilen yapımlardan bir tanesi. Hikayesi ve karakterlerle her Pazar akşamı gün olmayı başarıyor.
Son bölümde de yine şoke eden olaylara şahit olduğumuz Yargı, final sahnesiyle bu sefer herkesi kızdırdı.
İlk kez tek başına sahaya çıkan Tuğçe, bir kadına tecavüz edilmesini engelledi. Sahne sonunda ise Tuğçe bayıltılarak tecavüzcü erkeklerin eline düştü.
Bu final sahnesini gören izleyici de ayağa kalktı. Özellikle Sema Ergenekon'a tepki yağdı.
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Umarım, aklımıza gelen başımıza gelmez ve Tuğçe kurtulur... Siz ne düşünüyorsunuz?
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