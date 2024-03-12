Nagihan Survivor'a Döner Dönmez Sakatlığı İçin "İlahi Adalet" Diyen Aleyna'ya Gözdağı Verdi!
Nagihan Survivor'a Döner Dönmez Sakatlığı İçin "İlahi Adalet" Diyen Aleyna'ya Gözdağı Verdi!
Survivor All Star'da bir süredir sakatlığı sebebiyle tedavi gören Nagihan'ın dizinin üç farklı yerinde yırtık olduğu tespit edilmişti. İyileşme ihtimali olmaması sebebiyle Acun Ilıcalı'nın görüşünü sorduğu Nagihan ise her şeye rağmen devam etmek istediğini söylemişti. Yarışmaya dönen Nagihan, sakatlığı için 'ilahi adalet' yorumunda bulunan Aleyna'ya gözdağı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor'da geçtiğimiz haftalarda sakatlanan Nagihan herkesi korkutmuştu.
Uzun bir tedavi sürecinin ardından Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin durumunu açıklamıştı.
İç yan bağ yırtığı, ön çapraz bağ yırtığı, dış menisküs yırtığı bulunan Nagihan her şeye rağmen yarışmaya devam etmek istediğini belirtmişti.
Daha önce konseyde kendisini iten Nagihan'ın sakatlanması üzerine Aleyna da "ilahi adalet" yorumunda bulunmuştu.
Nagihan'ın dönüşünün ardından bu kez de "istemiyorum bu takımda hiçbir şekilde olmasını" diyen Aleyna'nın sözleri Nagihan'ın kulağına gitmiş olacak ki Nagihan yine boş durmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hislerimde kolay kolay yanılmam diyen Nagihan, "bazılarının hevesini kursağında bırakmaya geldim" diyerek Aleyna'ya gözdağı verdi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda