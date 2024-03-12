Nagihan Survivor'a Döner Dönmez Sakatlığı İçin "İlahi Adalet" Diyen Aleyna'ya Gözdağı Verdi!

Survivor All Star'da bir süredir sakatlığı sebebiyle tedavi gören Nagihan'ın dizinin üç farklı yerinde yırtık olduğu tespit edilmişti. İyileşme ihtimali olmaması sebebiyle Acun Ilıcalı'nın görüşünü sorduğu Nagihan ise her şeye rağmen devam etmek istediğini söylemişti. Yarışmaya dönen Nagihan, sakatlığı için 'ilahi adalet' yorumunda bulunan Aleyna'ya gözdağı verdi.