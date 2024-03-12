Survivor'da Gizem ve Merve'nin Barışmasından Memnun Olmayan Aleyna'nın Bakışları Dikkatlerden Kaçmadı!
Survivor'da Gizem ve Merve'nin Barışmasından Memnun Olmayan Aleyna'nın Bakışları Dikkatlerden Kaçmadı!
Survivor All Star'da Aleyna'nın Gizem'i Merve'yi yazması konusunda ikna etmesi sonucu yakın arkadaş olan Gizem ve Merve küsmüştü. Son bölümde Gizem ve Merve'nin sarılıp barıştığı anda ise Aleyna'nın bakışları dikkat çekti.
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Son yılların en olaylı Survivor'ında olaylar devam ediyor.
Survivor'ı bu kez gündeme getiren Merve ve Gizem dostluğunun Aleyna'nın ifadeleriyle bir miktar bozulmuş olması.
Gizem'in Aleyna'nın bu sözlerinin ardından eleme adayı olarak Merve'yi yazması onu çileden çıkarmıştı.
Yarışma sırasında Gizem ve Merve sarılıp barışırken Aleyna'nın tavrı izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
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