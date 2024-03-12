Survivor'da Gizem ve Merve'nin Barışmasından Memnun Olmayan Aleyna'nın Bakışları Dikkatlerden Kaçmadı!

Survivor All Star'da Aleyna'nın Gizem'i Merve'yi yazması konusunda ikna etmesi sonucu yakın arkadaş olan Gizem ve Merve küsmüştü. Son bölümde Gizem ve Merve'nin sarılıp barıştığı anda ise Aleyna'nın bakışları dikkat çekti.