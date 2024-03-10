Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Nagihan Survivor'a Devam Edebilecek mi?
Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Nagihan Survivor'a Devam Edebilecek mi?
Tüm hızıyla süren Survivor All Star'da Nagihan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Sakatlandıktan sonra ekranda göremediğimiz Nagihan konseyde Acun Ilıcalı ile karşı karşıya geldi. Nagihan'ın Survivor'daki durumu belli oldu!
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Survivor All Star tüm hızıyla sürerken, yarışmaya son olarak Mustafa Kemal veda etmişti.
Geçtiğimiz haftalarda sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan Nagihan bir süredir oyunlara katılmıyor, tedavisi devam ediyordu.
Nagihan Karadere yaşadığı büyük sakatlığın ardından Acun Ilıcalı ile konseyde karşı karşıya geldi.
Doktorların açıkladığı duruma göre Nagihan'ın iç yan bağ yırtığı, ön çapraz bağ yırtığı, dış menisküs yırtığı var ve durumu bu açıdan oldukça ciddi.
Konseyde gözyaşlarını tutamayıp bu sancılı süreci anlatan Nagihan, sevenlerine ve kendine güvenerek pes etmemeyi ve yarışmaya devam etmeyi seçti.
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O anları buradan izleyebilirsiniz.
Nagihan: "Kendime şans verip kendimi denemek istiyorum, eğer iyileşme gösteremezsem İstanbul'a dönüp ameliyat olacağım" diyen Nagihan sakatlığına rağmen Survivor'a devam etmeye karar verdi.
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