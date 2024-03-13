Survivor Yorumcusu Furkan Dede'nin Poyraz İçin Hata Yapmış Olabilir Demesine İzleyicilerden Eleştiri

Dede, “Eline klavyeyi alıp Poyraz hakkında yazıp çizenlere sesleniyorum. O arkadaşımız şu an içeride, hiçbir şeye cevap veremiyor. Biraz empati yapmak gerekiyor. Bu kardeşimiz de delikanlı bir kardeşimiz. Bir hata yapmış olabilir.” dedi.