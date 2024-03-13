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Survivor Yorumcusu Furkan Dede'nin Poyraz İçin Hata Yapmış Olabilir Demesine İzleyicilerden Eleştiri

Survivor Yorumcusu Furkan Dede'nin Poyraz İçin Hata Yapmış Olabilir Demesine İzleyicilerden Eleştiri

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
13.03.2024 - 16:07

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, 'Akıl tutulması yaşadım'  diyerek Poyraz'ın Dominikli birinin evine girip yiyecek aldığını açıklamıştı. Yaşananlara izleyicilerden tepki gelirken duruma bir yorum da Furkan Dede'den geldi. Dede, Poyraz'ı sosyal medyadan eleştirenlere seslendi.

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All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bu sezon sular adeta durulmuyor.

All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bu sezon sular adeta durulmuyor.

11 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen 56. bölümde Acun Ilıcalı, Poyraz'ın dahil olduğu olay sebebiyle acil durum konseyi düzenlemişti.

Mavi Takım yarışmacısı Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip yiyecekleri ve içecekleri bir çuvala doldurarak çaldığını açıklamıştı.

Mavi Takım yarışmacısı Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip yiyecekleri ve içecekleri bir çuvala doldurarak çaldığını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı da 'Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz' diyerek Poyraz'a verilen cezayı duyurmuştu.

Başka yarışmacılar da olaya dahil olduğunu itiraf edince Poyraz'ın cezası, 10 ödülden yararlanamamaya çevirilmişti.

Başka yarışmacılar da olaya dahil olduğunu itiraf edince Poyraz'ın cezası, 10 ödülden yararlanamamaya çevirilmişti.

Hakan Hatipoğlu hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verilirken Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verilmiş, Aysu da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası almıştı.

Olay, izleyicilerin büyük tepkisine neden olurken Survivor Ekstra programının sunucularından Furkan Dede, Poyraz için "hata yapmış olabilir" yorumunda bulundu.

Olay, izleyicilerin büyük tepkisine neden olurken Survivor Ekstra programının sunucularından Furkan Dede, Poyraz için "hata yapmış olabilir" yorumunda bulundu.
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Dede, “Eline klavyeyi alıp Poyraz hakkında yazıp çizenlere sesleniyorum. O arkadaşımız şu an içeride, hiçbir şeye cevap veremiyor. Biraz empati yapmak gerekiyor. Bu kardeşimiz de delikanlı bir kardeşimiz. Bir hata yapmış olabilir.” dedi.

Açıklamaya sosyal medyada programa dair en çok konuşulan konulardan biri oldu 👇

Açıklamaya sosyal medyada programa dair en çok konuşulan konulardan biri oldu 👇
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