Survivor Yorumcusu Furkan Dede'nin Poyraz İçin Hata Yapmış Olabilir Demesine İzleyicilerden Eleştiri
Survivor Yorumcusu Furkan Dede'nin Poyraz İçin Hata Yapmış Olabilir Demesine İzleyicilerden Eleştiri
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, 'Akıl tutulması yaşadım' diyerek Poyraz'ın Dominikli birinin evine girip yiyecek aldığını açıklamıştı. Yaşananlara izleyicilerden tepki gelirken duruma bir yorum da Furkan Dede'den geldi. Dede, Poyraz'ı sosyal medyadan eleştirenlere seslendi.
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All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bu sezon sular adeta durulmuyor.
Mavi Takım yarışmacısı Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip yiyecekleri ve içecekleri bir çuvala doldurarak çaldığını açıklamıştı.
Başka yarışmacılar da olaya dahil olduğunu itiraf edince Poyraz'ın cezası, 10 ödülden yararlanamamaya çevirilmişti.
Olay, izleyicilerin büyük tepkisine neden olurken Survivor Ekstra programının sunucularından Furkan Dede, Poyraz için "hata yapmış olabilir" yorumunda bulundu.
Açıklamaya sosyal medyada programa dair en çok konuşulan konulardan biri oldu 👇
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