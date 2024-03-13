Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Açıkladı: Senaryoya Müdahale Ediyor mu?
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Açıkladı: Senaryoya Müdahale Ediyor mu?
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ErBFO...
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Hürriyet'in YouTube programı Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e konuk oldu. Kızılcık Şerbeti ve hayatıyla ilgili açıklamalar yapan Civelek diziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Cuma akşamlarını iple çekmemizi sağlayan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, her türlü kaos ve entrikayı içinde barındırmaya devam ediyor.
Dizinin hem en patavatsız hem de en saf karakterlerinden biri olan Nilay sık sık izleyicilerin gündemine girmeyi başarıyor.
Role hayat veren Feyza Civelek de bir o kadar gündem olmayı başarıyor haliyle.
Geçtiğimiz günlerde hakkında yapılan "torpil" iddialarına yanıt veren Feyza Civelek, bu kez Hürriyet Pazar'ın YouTube kanalında Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.
Önceleri annesi senaryoyu yazarken müdahale ettiğini söyleyen Civelek, şimdilerde "ayrımcılık" olmaması için diğer oyuncularla birlikte öğreniyormuş senaryoyu.
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Annesinin artık senaryoyla ilgili hiçbir bilgi paylaşmadığını söyleyen ünlü oyuncu, Nilay ile birlikte oyunculukta büyük bir gelişme katettiğini söyledi.
Neden peruk taktığıyla ilgili soruya ise MS hastalığı için yurt dışından gelen bir ilacı kullandıktan sonra saçlarının döküldüğünü belirterek cevap verdi.
Adını Feriha Koydum dizisindeki hikayenin kendisinin bir arkadaşından esinlenerek annesi tarafından oluşturulduğunu da belirtti.
Setlerde ortamın dışarıdan göründüğü gibi olmadığını belirten oyuncu, "Sette sevgiliyken ayrılınca düşman kesilenler var." diyerek gergin bir ortam olabildiğini dile getirdi.
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