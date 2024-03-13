Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Açıkladı: Senaryoya Müdahale Ediyor mu?

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Hürriyet'in YouTube programı Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e konuk oldu. Kızılcık Şerbeti ve hayatıyla ilgili açıklamalar yapan Civelek diziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.