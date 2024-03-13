Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın Başrol Olduğu "Yaban Çiçekleri"nin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın Başrol Olduğu "Yaban Çiçekleri"nin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı buluşturan atv dizisi Yaban Çiçekleri uzun süredir bekleniyordu. Merak edilen dizinin yayın tarihi sonunda belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sevilen oyuncular Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı başrollerinde bir araya getiren Yaban Çiçekleri dizisi yakında atv'de yayınlanacak.
Kılıç ve Ela’nın yarım kalan aşk hikâyesini ekrana taşıyacak dizi İstanbul ve Ayvalık çekimlerine devam ederken, dizinin ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusuydu.
Tilbe Saran, Arif Pişkin, Feri Baycu, Serhat Teoman, Halil Babür gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yaban Çiçekleri, Zeynep Günay'ın yönetmenliğiyle ekran için titizlikle çekilirken, Birsen Altuntaş beklenen güzel haberi verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayacak.
Böylelikle dizi Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Ömer'e karşı reyting savaşı verecek.
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