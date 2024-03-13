Tecavüz Sahnesi Yazmasıyla Tepki Çeken Sema Ergenekon'dan Şaşırtan Hamle

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölümü izleyicileri resmen dumur etti. Karakterlerden Tuğçe'nin ilk saha görevinde tecavüze uğrayıp parçalanarak denize atıldığı sahne Emmy ödülü alan diziye izleyiciler tarafından yakıştırılamazken, senarist Sema Ergenekon yoğun tepki almıştı. Eleştirilerin odağındaki Ergenekon'dan beklenmedik bir hamle geldi.