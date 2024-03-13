Tecavüz Sahnesi Yazmasıyla Tepki Çeken Sema Ergenekon'dan Şaşırtan Hamle
Tecavüz Sahnesi Yazmasıyla Tepki Çeken Sema Ergenekon'dan Şaşırtan Hamle
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölümü izleyicileri resmen dumur etti. Karakterlerden Tuğçe'nin ilk saha görevinde tecavüze uğrayıp parçalanarak denize atıldığı sahne Emmy ödülü alan diziye izleyiciler tarafından yakıştırılamazken, senarist Sema Ergenekon yoğun tepki almıştı. Eleştirilerin odağındaki Ergenekon'dan beklenmedik bir hamle geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
3 sezondur Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Yargı, senarist Sema Ergenekon'un yazdığı bir sahneyle günlerdir gündemde.
Uzun süredir ekranda olmasına rağmen hikâye temposu asla düşmeyen Yargı, Emmy ödülü alarak başarısını perçinlemişti.
Güçlü kadın karakterler görmeye alışkın olduğumuz Yargı'nın sadık izleyicileri diziyi 3 sezondur reytinglerde 1. yapmaya devam ederken, dizideki Tuğçe karakterinin başına gelenler herkesi dumur etti.
İlk kez saha görevine çıkan Tuğçe'nin tecavüze uğramak üzere olan kadına yardım ederken tecavüze uğrayıp üzerine bir de parçalanarak denize atılmasına izleyiciler tepki dahi veremezken, Emmy ödüllü dizideki bu sahne çok gereksiz bulundu.
Tuğçe karakterinin başına gelenler izleyicilerden tepki almaya devam ederken, konu hakkında açıklama yapması beklenen Sema Ergenekon'dan beklenmedik bir hamle geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yargı'nın Brezilya fan hesabının kendisini savunan bir paylaşım yapması üzerine bu paylaşımı beğenen Sema Ergenekon, dizinin izleyicilerinden tekrardan tepki gördü.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda