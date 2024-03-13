Bahar'ın "Tümör"ü Mehmet Yılmaz Ak, Karakteri Hakkında İlk Kez Konuştu!
Bahar'ın "Tümör"ü Mehmet Yılmaz Ak, Karakteri Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://bestylemagazine.com/be-man-ma...
Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak, be MAN dergisine verdiği röportajda karakteri hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: be MAN
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Bahar dizisinde canlandırdığı Timur (Bahar dilinde Tümör) karakteriyle sevmekle nefret etmek arasında gidip geldiğimiz Mehmet Yılmaz Ak, be Man dergisine röportaj verdi.
Canlandırdığı Timur'da karakter namına tek bir esame bile olmamasına rağmen Timur'a bir türlü ağız dolusu sövemeyen izleyiciler karakter hakkında detayları merak ederken, Yılmaz Ak be Man'e konuştu.
Bahar dizisindeki Timur karakteri hakkında "Timur sana nasıl hissettiyor?" sorusuna yanıt veren Mehmet Yılmaz Ak, böylece karakteri hakkında da ilk kez konuşmuş oldu.
Timur için "Timur’u oynamak gerçekten zor çünkü bıçak sırtı bir rol ama eğlenceli." diyen Mehmet Yılmaz Ak, ayrıca röportajında şu ifadelere yer verdi.
Ben Mehmet olarak tabiki Timur'un eylemlerini ve karakterini tasvip etmesem de oynadığım rolü yargılamadan oynamam ve onun hikayesini inandırmam gerekiyor. Bu da başka bir zorluk ama aynı zamanda çok keyifli."
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