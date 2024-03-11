Survivor'da Ceza Üstüne Ceza Yiyen Yunus Emre'nin Eşi Sosyal Medyada Hamile Olduğunu Duyurdu
Survivor'da Ceza Üstüne Ceza Yiyen Yunus Emre'nin Eşi Sosyal Medyada Hamile Olduğunu Duyurdu
Survivor All Star 2024'ün adı dillerden düşmeyen isimlerinden Yunus Emre, aldığı cezalarla gündemimizdeki yerini koruyor. Diğer bir yandan yarışmacılarla arasında geçen tartışmalar da seyirciyi epey meraklandırıyor. Kadın yarışmacılarla olan etkileşimlerinin ardından sosyal medyada bahsi geçmeye devam eden Yunus Emre'nin eşi, hamile olduğunu açıkladı!
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Survivor All Star 2024 sezonunun en dikkat çeken ve gündemden düşmeyen isimlerinden biri de Yunus Emre elbette.
Sinirlerine engel olamayan ve kavga meydanlarında sürekli görmeye başladığımız Yunus Emre, ekiple olan iletişimi dolayısıyla da geçtiğimiz günlerde ceza almıştı.
Son olarak Berna ile arasında geçen tartışmanın büyüklüğünün ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi oldukça sert bir şekilde uyararak "Burası kimsenin imparatorluğu değil. Yapamazsın, yaparsan da sonucuna katlanacaksın." demişti.
Yunus Emre kendisine söylenenlerin ardından izin isteyerek konseyi terk etti ve bu durumu gören eşi Beria Özden sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.
Uzun süredir cezası olan ve bir türlü yemek yiyemeyen Yunus Emre'ye söylenen sözler karşısında "sürekli tehdit ediyorlar" dedi.
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Acun Ilıcalı'nın ekranda olduğu bir anı da paylaşarak "hasta babasının ahı sizi tutsun" yazdı.
Önceki akşam yine Yunus Emre'nin kendi kendine sinir krizi geçirdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Beria Özden, ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi.
Ardından beraber bir fotoğrafını paylaşıp yazdığı uzun açıklamada hamile olduğunu, ancak Yunus Emre'nin bunu hala bilmediğini söyledi!
"Sözümden dönmeden bekliyorum babamız."
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