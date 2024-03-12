Demet Akalın Survivor'da Yunus Emre ve Aleyna'yı Aşırı Yakın Görünce Nefreti Yine Klavyesine Vurdu
Demet Akalın Survivor'da Yunus Emre ve Aleyna'yı Aşırı Yakın Görünce Nefreti Yine Klavyesine Vurdu
Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Her gün yeni bir olayla karşı karşıya geldiğimiz All Star reyting rekorları kırıyor. Yarışmanın en sıkı takipçilerinden biri de Demet Akalın. Twitter'da sürekli yorumlarını paylaşan Akalın, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı.
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Survivor All Star 2024'te her gün yeni bir olayla karşımıza çıkan isim Yunus Emre oluyor.
Ceza üstüne ceza alan ve Acun Ilıcalı'nın tabiriyle "uslanmayan" Yunus Emre, adada açlıktan baygınlık geçirmek üzere.
Son olarak Berna ile oyun sırasında kavga eden Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı da sinirden delirtmişti.
Diğer bir yandan Yunus Emre'nin kadın yarışmacılarla olan yakınlığı da sosyal medya aleminde epey eleştiri toplayan bir konu.
Diğer bir yandan Aleyna Kalaycıoğlu ile de kendisinin sürekli etkileşim halinde olduğunu görüyoruz.
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Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu izledikleri karşısında sosyal medyada tepkisini göstermişti.
Sosyal medyada Aleyna ve Yunus Emre'nin yakıştırılmasından rahatsız olduğunu ifade eden Beria Özden, daha önce denk geldikleri bir mekanda eşine yakın davranışlar sergilediğini anlatmıştı.
Yunus Emre gündemi bir türlü sona ermezken, önceki akşam yayınlanan bölümde Aleyna'yla konuşan yarışmacının "Bebeğim" demedi dikkatleri üstüne çekti.
Survivor'ın sıkı takipçilerinden biri olan Demet Akalın, yıllardır programı soluksuz takip edip X hesabı üzerinden yorumlarını beyan ediyor bildiğiniz gibi.
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren Demet Akalın, bu sefer gündeme gelen "bebeğim" meselesi için yine soluğu Twitter'da aldı.
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"Zerre sevmiyorum kızı ama asla senin düşündüğün cinste söylemiyor. Ben her gün aşkım diyorum herkese."
Demet Akalın'ın yorumunun ardından "nasıl ya?" diye şaşıranlar da hemen cevap verip "barışın artık" dedi.
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