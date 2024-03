Demet Akalın Survivor'da Yunus Emre ve Aleyna'yı Aşırı Yakın Görünce Nefreti Yine Klavyesine Vurdu

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Her gün yeni bir olayla karşı karşıya geldiğimiz All Star reyting rekorları kırıyor. Yarışmanın en sıkı takipçilerinden biri de Demet Akalın. Twitter'da sürekli yorumlarını paylaşan Akalın, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı.