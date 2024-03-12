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Demet Akalın Survivor'da Yunus Emre ve Aleyna'yı Aşırı Yakın Görünce Nefreti Yine Klavyesine Vurdu

Demet Akalın Survivor'da Yunus Emre ve Aleyna'yı Aşırı Yakın Görünce Nefreti Yine Klavyesine Vurdu

Demet Akalın survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.03.2024 - 15:50

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Her gün yeni bir olayla karşı karşıya geldiğimiz All Star reyting rekorları kırıyor. Yarışmanın en sıkı takipçilerinden biri de Demet Akalın. Twitter'da sürekli yorumlarını paylaşan Akalın, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı.

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Survivor All Star 2024'te her gün yeni bir olayla karşımıza çıkan isim Yunus Emre oluyor.

Survivor All Star 2024'te her gün yeni bir olayla karşımıza çıkan isim Yunus Emre oluyor.

Hayranlarının sosyal medyada 'Sarı Papatya' olarak andığı Yunus Emre Özden, sezonun en sivri isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Katıldığı ilk sezondan itibaren agresif tavırlarıyla dikkat çeken Yunus Emre, cezalarıyla meşhur olmuş durumda.

Ceza üstüne ceza alan ve Acun Ilıcalı'nın tabiriyle "uslanmayan" Yunus Emre, adada açlıktan baygınlık geçirmek üzere.

Ceza üstüne ceza alan ve Acun Ilıcalı'nın tabiriyle "uslanmayan" Yunus Emre, adada açlıktan baygınlık geçirmek üzere.

2024 All Star'da SMS ile oylama ya da eleme yok bildiğiniz gibi. Yarışmacıların performansına dayalı her şey. Yunus Emre de yaptıkları karşısında ceza üstüne ceza alıyor. Parkurda yarışacak gücü kalmayana dek aç kalsa da, kendin, tutamıyor...

Son olarak Berna ile oyun sırasında kavga eden Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı da sinirden delirtmişti.

Son olarak Berna ile oyun sırasında kavga eden Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı da sinirden delirtmişti.

Berna'ya oyun sırasında söyledikleri ortaya çıkan Yunus Emre, sert bir uyarı ve ardından yine ceza almıştı.

Diğer bir yandan Yunus Emre'nin kadın yarışmacılarla olan yakınlığı da sosyal medya aleminde epey eleştiri toplayan bir konu.

Diğer bir yandan Yunus Emre'nin kadın yarışmacılarla olan yakınlığı da sosyal medya aleminde epey eleştiri toplayan bir konu.

Geçtiğimiz haftalarda Gizem'in, Yunus Emre'ye yakın temasta bulunması ve yüzünü tutarak kendine bakmaya zorlaması izleyenlerin tepkisini çekmişti.

Diğer bir yandan Aleyna Kalaycıoğlu ile de kendisinin sürekli etkileşim halinde olduğunu görüyoruz.

Diğer bir yandan Aleyna Kalaycıoğlu ile de kendisinin sürekli etkileşim halinde olduğunu görüyoruz.

Sözlü sataşma için bile olsa sürekli bu ikilinin birlikte olması yine izleyenlerin hoş karşılamadığı ve eleştirdiği durumlardan biri haline geldi.

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Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu izledikleri karşısında sosyal medyada tepkisini göstermişti.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu izledikleri karşısında sosyal medyada tepkisini göstermişti.

Aleyna'nın bir oyun sırasında Yunus Emre'ye sarılıp öpmesi Beria Özden'i oldukça rahatsız etmişti.

Sosyal medyada Aleyna ve Yunus Emre'nin yakıştırılmasından rahatsız olduğunu ifade eden Beria Özden, daha önce denk geldikleri bir mekanda eşine yakın davranışlar sergilediğini anlatmıştı.

Sosyal medyada Aleyna ve Yunus Emre'nin yakıştırılmasından rahatsız olduğunu ifade eden Beria Özden, daha önce denk geldikleri bir mekanda eşine yakın davranışlar sergilediğini anlatmıştı.

Beria Özden, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu ancak eşi Yunus Emre'nin henüz bundan haberi olmadığını söyledi.

Yunus Emre gündemi bir türlü sona ermezken, önceki akşam yayınlanan bölümde Aleyna'yla konuşan yarışmacının "Bebeğim" demedi dikkatleri üstüne çekti.

Yunus Emre gündemi bir türlü sona ermezken, önceki akşam yayınlanan bölümde Aleyna'yla konuşan yarışmacının "Bebeğim" demedi dikkatleri üstüne çekti.

Yunus Emre'nin hitabının ardından sosyal medya yine ayağa kalktı.

Survivor'ın sıkı takipçilerinden biri olan Demet Akalın, yıllardır programı soluksuz takip edip X hesabı üzerinden yorumlarını beyan ediyor bildiğiniz gibi.

Survivor'ın sıkı takipçilerinden biri olan Demet Akalın, yıllardır programı soluksuz takip edip X hesabı üzerinden yorumlarını beyan ediyor bildiğiniz gibi.

Haliyle yarışmacıları da oldukça yakından tanıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren Demet Akalın, bu sefer gündeme gelen "bebeğim" meselesi için yine soluğu Twitter'da aldı.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren Demet Akalın, bu sefer gündeme gelen "bebeğim" meselesi için yine soluğu Twitter'da aldı.
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"Zerre sevmiyorum kızı ama asla senin düşündüğün cinste söylemiyor. Ben her gün aşkım diyorum herkese."

"Zerre sevmiyorum kızı ama asla senin düşündüğün cinste söylemiyor. Ben her gün aşkım diyorum herkese."
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Demet Akalın'ın yorumunun ardından "nasıl ya?" diye şaşıranlar da hemen cevap verip "barışın artık" dedi.

Demet Akalın'ın yorumunun ardından "nasıl ya?" diye şaşıranlar da hemen cevap verip "barışın artık" dedi.
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