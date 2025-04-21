Kubilay Aka'dan Gönderme, Afra Saraçoğlu'dan Yeni Tarz: 21 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Selin Yağcıoğlu
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Afra Saraçoğlu
Kubilay Aka
Mine Tugay
Melisa Döngel
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Hatice
Feyza Civelek
Hazal Filiz Küçükköse
Simge Sağın
Gülsim Ali
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Ezgi Eyüboğlu
Defne Samyeli
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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