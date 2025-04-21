onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kubilay Aka'dan Gönderme, Afra Saraçoğlu'dan Yeni Tarz: 21 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Kubilay Aka'dan Gönderme, Afra Saraçoğlu'dan Yeni Tarz: 21 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.04.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selin Yağcıoğlu

Selin Yağcıoğlu

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Kubilay Aka

Kubilay Aka

Mine Tugay

Mine Tugay

Melisa Döngel

Melisa Döngel
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hatice

Hatice

Feyza Civelek

Feyza Civelek

Hazal Filiz Küçükköse

Hazal Filiz Küçükköse

Simge Sağın

Simge Sağın

Gülsim Ali

Gülsim Ali
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ezgi Eyüboğlu

Ezgi Eyüboğlu

Defne Samyeli

Defne Samyeli
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın