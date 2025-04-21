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ŞOK'a Crocs Model Çeşitleri Geliyor! 23 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Crocs Model Çeşitleri Geliyor! 23 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 00:16

ŞOK 23 Nisan - 30 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 Nisan - 30 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL,

Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL,

  • Petrix Armut / Ördek Gece Lambası 349 TL, 

  • Petrix Astronot Projeksiyon Gece Lambası 649 TL,

  • Rampage X-Jammer Oyuncı Mouse Pad 159 TL,

  • Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL, 

  • Hytech Hy-GK1 / Hy-GK2 Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık 99,95 TL, 

  • Snopy Grazy Siyah Ledli Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL,

  • Aile Katılımlı Etkiinlik Kitap Çeşitleri 39,95 TL,

  • Polly Pocket Moda Aksesuarları Oyun Setleri 199 TL,

  • Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 699 TL,

  • Barbie Kariyer Bebekleri 249 TL, 

  • Chelsea Meslekleri Öğreniyorum Bebek Serisi 249 TL, 

  • Çocuk Aksesuarlı Terlik 139 TL, 

  • Tekli Araba 79,95 TL, 

  • Lisanlı Tekli Köpük 14,95 TL, 

  • 4x100 gram Oyun Hamurları 75 TL, 

  • 10x20 gram Oyun Hamurları 129 TL,

  • Lisanslı Tekli Çorap 39,95 TL

Günün indirimli ürünleri için tıklayın.

Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL,

Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL,

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 799 TL,

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Eskavatör 599 TL,

  • Dollyland Luvlie Bahar Modası 299 TL, 

  • Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti 149 TL,

  • Müzikli Vantuzlu Direksiyon 149 TL, 

  • Aksesuarlı Sevimli Dostlar 199 TL, 

  • Pilli Hareketli Dinazor 199 TL,

  • Sesli Işıklı Mikrofon 129 TL,

  • Dollyland Minkie Yol Arkadaşım 299 TL, 

  • Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL, 

  • Dino Su Oyunu 50 TL, 

  • Asa Köpük 32,50 TL, 

  • Cup Cake Dondurma Blok Çeşitleri 149 TL, 

  • Dino İtfaiye Araçları 129 TL,

  • Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu 399 TL,

  • Prit Boyama Seti 169 TL

Şok Haftanın Fırsatları

Şok Haftanın Fırsatları

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Ne alırsan 100 TL

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Crocs terlik modelleri

Crocs terlik modelleri

İndirimli Crocs modelleri için tıklayın.

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değirmencikızı
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