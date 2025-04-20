Küçük Detaylarla Büyük Rahatlık: Seyahatte İşe Yarayan Akıllı Aksesuarlar
Uçağı kaçırmaktan değil, yanınıza almayı unuttuğunuz bir şeyden korkun. Çünkü bazen küçük bir fan, kompakt bir powerbank ya da basit bir pasaport kılıfı, bütün seyahati kurtarabiliyor. Bu listede, valiz hazırlarken “iyi ki almışım” dedirtecek 15 kullanışlı ürünü bir araya getirdik.
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Bu içerik 17.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Doldurulabilir Seyahat Boyun Yastığı – Rahat Uçuşların Anahtarı
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2. SKROSS World to US Seyahat Adaptörü – Her Prizi Tanır
3. HandFan Şarjlı Vantilatör – Serinlik Cebinizde
4. Samsung 20000 mAh Powerbank – Gün Boyu Enerji
5. KIWI Portatif Buharlı Ütü – Bavuldan Çıkan Giysiler Hep Düzgün
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6. Bluefox Dijital Bagaj Tartısı – Ağırlık Sürprizine Son
7. Gillette Venus Snap Breeze – Pratik ve Pürüzsüz
8. Kitnelw Su Geçirmez Ayakkabı Torbası – Temiz Bavul, Temiz Zihin
9. Apple AirPods Pro 2 – Sessizlik ve Müzik Sizinle
10. Ocean Home Valiz Düzenleyici Set – Bavulda Yer Açmanın Yolu
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11. Polo&Sky Spring Kabin Boy Valiz – Hafif ve Dayanıklı
12. Apple AirTag – Eşyaların Nerede Olduğunu Hep Bilin
13. Modica Simenit Deri Pasaport Kılıfı – Seyahat Belgeleri Tek Yerde
14. Pandogo Valiz Emniyet Şeridi – Ekstra Güvenlik Katmanı
My Valice Şifreli Valiz Kilidi – Küçük Detay, Büyük Güvence
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