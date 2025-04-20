Küçük Detaylarla Büyük Rahatlık: Seyahatte İşe Yarayan Akıllı Aksesuarlar

Uçağı kaçırmaktan değil, yanınıza almayı unuttuğunuz bir şeyden korkun. Çünkü bazen küçük bir fan, kompakt bir powerbank ya da basit bir pasaport kılıfı, bütün seyahati kurtarabiliyor. Bu listede, valiz hazırlarken “iyi ki almışım” dedirtecek 15 kullanışlı ürünü bir araya getirdik.

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Bu içerik 17.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.