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ŞOK'a Şarj Edilebilir Pilli Su Pompası Geliyor! 19 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Şarj Edilebilir Pilli Su Pompası Geliyor! 19 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 10:34

ŞOK 19 Nisan ile 26 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Nisan ile 26 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 TL,

Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 TL,

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.799 TL, 

  • Arzum Monomix Çubuk Blender 999 TL,

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL, 

  • Asonic Şarj Edilebilir Pilli Su Pompası 139 TL,

  • Kadın Pijama Takımı 399 TL,

  • Kadın Viskon Tek Alt 179 TL,

  • Kadın Krinkıl Kumaş Pantolon 149 TL,

  • Esem Kadın / Erkek Terlik 299 TL, 

  • 3'lü Kadın / Erkek Desenli Patik Çorap 50 TL,

  • Kadın Aksesuarlı Terlik 179 TL

Kasa arkası ürünleri;

  • 360 ml Blendax Şampuan Çeşitleri 69 TL, 

  • 325 gram Anavarza Akıllı Kapak Bal 119 TL, 

  • 200 gram Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 125 TL, 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 99 TL,

  • 178 gram Ülker Vişne Aromalı Pirinç Patlaklı Dev Kare 95 TL

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değirmencikızı
değirmencikızı
Onedio Üyesi
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