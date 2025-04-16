onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Bütçenize Göre Filtreledik! Kalan Bakiyeniz Kadarını Hızlıca Bulabileceğiniz Bütçe Dostu Ürünler

etiket Bütçenize Göre Filtreledik! Kalan Bakiyeniz Kadarını Hızlıca Bulabileceğiniz Bütçe Dostu Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 16:38

Amazon'un bugüne özel indirimleriyle birleşen bu özel listemizde, tam da bütçenize uygun, kalan bakiyeniz kadarını harcayabileceğiniz birbirinden cazip ürünleri bir araya getirdik. Artık gereksiz tıklamalarla zaman kaybetmenize gerek yok; filtrelerimiz sayesinde aradığınız bütçe dostu ürünlere saniyeler içinde ulaşabilir, indirimli fiyatlarla akıllıca alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. İster günlük ihtiyaçlarınızı karşılayın, ister kendinizi ufak bir sürprizle şımartın, uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler burada sizi bekliyor. Keşfedin ve bütçenizi aşmadan alışverişin keyfini çıkarın!

 Bu içerik 16.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

59 TL Altı Kitaplar

59 TL Altı Kitaplar

Okumayı sevenlerin bütçesini zorlamayacak, birbirinden farklı türlerdeki uygun fiyatlı kitapları keşfedin. Edebiyattan kişisel gelişime birçok seçeneği bulabileceğiniz bu kategori, indirimli fiyatlarla kitaplığınızı zenginleştirmenizi sağlar. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu bölüm, kitap kurtları için ideal bir başlangıç noktası.

​​59 TL Altı Kitaplar

59 TL Altı Gıda ve İçecek

59 TL Altı Gıda ve İçecek

Günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken cebinizi düşünen lezzetli ve uygun fiyatlı gıda ve içecek seçenekleri burada. Temel gıda maddelerinden atıştırmalıklara, içeceklerden kahvaltılıklara kadar birçok üründe cazip indirimler sizi bekliyor. Bütçe dostu alışverişle hem karnınızı doyurun hem de tasarruf edin.

​​59 TL Altı Gıda ve İçecek

99 TL Altı Kişisel Bakım ve Kozmetik

99 TL Altı Kişisel Bakım ve Kozmetik

Güzelliğinize ve kişisel bakımınıza özen gösterirken bütçenizi koruyabileceğiniz birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler bu kategoride. Cilt bakımından saç bakımına, makyaj malzemelerinden hijyen ürünlerine kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. İndirimli fiyatlarla kendinizi şımartmanın tam zamanı!

99 TL Altı Kişisel Bakım ve Kozmetik

99 TL Altı Kırtasiye

99 TL Altı Kırtasiye

Öğrencilerin, ofis çalışanlarının ve hobi tutkunlarının ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye malzemeleri şimdi çok daha uygun fiyatlarla karşınızda. Kalemlerden defterlere, dosyalardan yapıştırıcılara kadar aradığınız her türlü ürünü bütçenizi sarsmadan temin edebilirsiniz. Hem kaliteli hem de ekonomik kırtasiye alışverişi için doğru adres.

99 TL Altı Kırtasiye

149 TL Altı Sağlık, Bakım ve Temizlik

149 TL Altı Sağlık, Bakım ve Temizlik

Sağlığınızı ve hijyeninizi ön planda tutarken cebinizi de düşünen ürünler bu kategoride sizi bekliyor. Vitaminlerden takviyelere, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler sunuluyor. Hem sağlıklı kalın hem de bütçenizi koruyun.

149 TL Altı Sağlık, Bakım ve Temizlik

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

149 TL Altı Cep Telefonu Aksesuarları

149 TL Altı Cep Telefonu Aksesuarları

Akıllı telefonunuzu daha kullanışlı hale getirecek, birbirinden şık ve uygun fiyatlı aksesuarlar bu bölümde. Kılıflardan ekran koruyuculara, şarj aletlerinden kulaklıklara kadar ihtiyacınız olan her şeyi bütçenize uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Telefonunuzu güvende tutarken tarzınızı da yansıtın.

149 TL Altı Cep Telefonu Aksesuarları

199 TL Altı Ev ve Yaşam

199 TL Altı Ev ve Yaşam

Evinizi güzelleştirecek, yaşam kalitenizi artıracak birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünler bu kategoride. Dekorasyon ürünlerinden küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden düzenleyicilere kadar aradığınız her şeyi bütçenizi aşmadan bulabilirsiniz. Evinizi yeniden keşfetmenin tam zamanı!

199 TL Altı Ev ve Yaşam

199 TL Altı Yapı Market

199 TL Altı Yapı Market

Evinizde küçük onarımlar yapmak, hobileriniz için malzeme almak veya yeni projeler geliştirmek için ihtiyacınız olan uygun fiyatlı yapı market ürünleri burada. El aletlerinden hırdavat malzemelerine, boyalardan bahçe ürünlerine kadar geniş bir seçenek yelpazesi sizi bekliyor. Bütçenizi düşünerek projelerinizi hayata geçirin.

199 TL Altı Yapı Market

299 TL Altı Mutfak Ürünleri

299 TL Altı Mutfak Ürünleri

Mutfakta harikalar yaratmak veya mutfak gereçlerinizi yenilemek için bütçenize uygun, kaliteli ve kullanışlı ürünler bu kategoride. Tencere setlerinden küçük mutfak aletlerine, saklama kaplarından sofra ürünlerine kadar ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Hem lezzetli yemekler yapın hem de cebinizi koruyun.

299 TL Altı Mutfak Ürünleri

299 TL Altı Oyuncak

299 TL Altı Oyuncak

Çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek, eğlenceli ve eğitici oyuncaklar şimdi çok daha uygun fiyatlarla karşınızda. Bebek oyuncaklarından kutu oyunlarına, figürlerden peluşlara kadar her yaşa uygun seçenekler bulabilirsiniz. Hem çocuklarınızı sevindirin hem de bütçenizi düşünün.

299 TL Altı Oyuncak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

499 TL Altı Bilgisayar Aksesuarları

499 TL Altı Bilgisayar Aksesuarları

Bilgisayar deneyiminizi iyileştirecek, performansı artıracak ve bütçenizi zorlamayacak uygun fiyatlı aksesuarlar bu bölümde. Klavyelerden farelere, kulaklıklardan hoparlörlere, USB belleklerden mouse padlere kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Teknolojiye yatırım yaparken cebinizi de koruyun.

499 TL Altı Bilgisayar Aksesuarları

499 TL Moda

499 TL Moda

Tarzınızı yansıtacak, şık ve trend ürünlere bütçenizi aşmadan sahip olabileceğiniz geniş bir moda seçeneği bu kategoride. Giyimden ayakkabıya, çantalardan aksesuarlara kadar birçok üründe cazip indirimler sizi bekliyor. Hem modayı yakalayın hem de tasarruf edin.

499 TL Moda

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın