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ŞOK'a Note Cosmetique Ürünleri Geliyor! 16 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Note Cosmetique Ürünleri Geliyor! 16 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 17:10

ŞOK 16 Nisan ile 23 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Nisan ile 23 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Kreuzer Hando Şarjlı Led El Feneri 399 TL,

Kreuzer Hando Şarjlı Led El Feneri 399 TL,

  • Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 499 TL,

  • Ledolet Mantar Masa Lambası 249 TL, 

  • Kamp Lambası 169 TL, 

  • Desenli Pompalı Termos 299 TL, 

  • 1 litre Termos 149 TL,

  • Katlanır Piknik Seti 399 TL,

  • Piknik Sepeti 299 TL, 

  • Pipetli Bardak 25 TL, 

  • Küçük Çiftli Bardak 75 TL, 

  • Kek Börek Borcam Taşıma Kabı 100 TL, 

  • Piknik Seti 149 TL, 

  • 2 Katlı Piknik Seti 279 TL, 

  • 3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL, 

  • 2 kg Bio Mangal Kömürü 129 TL, 

  • XL Kamp Sandalyesi 699 TL,

  • Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL,

  • Kamp Taburesi 99,95 TL, 

  • Kamp Sandalyesi 289 TL, 

  • Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL, 

  • Plaj / Piknik Sandalyesi 299 TL, 

  • Desenli Plaj Sandalyesi 329 TL

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL,

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL,

  • Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL, 

  • Altıs Voleybol / Futbol / Basketbol Topu 179 TL,

  • Jakarlı Plaj Havlusu 149 TL, 

  • Peştamal 89,95 TL, 

  • Viskon Peştamal 139 TL,

  • Pamuk Peştamal 169 TL

  • File Plaj Çantası 199 TL, 

  • Jüt Plaj Çantası 199 TL, 

  • Nakışlı Kumaş Plaj Çantası 199 TL, 

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 159 TL, 

  • Fileli Termos Plaj Çantası 229 TL, 

  • Kullan At Piknik Örtüsü 50 TL, 

  • Minder 50 TL, 

  • Zamanın Ötesinde Klasik Kitap Çeşiteri 59,95 TL,

  • 4'lü Seyahat Seti 75 TL,

  • LUXIN markalı Büyük Boy ABS Valiz 799 TL, 

  • Orta Boy ABS Valiz 699 TL,

  • Kabin Boy ABS Valiz 599 TL

Haftanın fırsatları

Haftanın fırsatları

Atıştırmalık çeşitleri

Atıştırmalık çeşitleri

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Kasa arkası fırsatları;

  • 650 gram Ülker Çokokrem 119 TL, 

  • 250 gram Beşler Gold Fermente Kangal Sucuk 129 TL, 

  • 4x200 ml Sarıyer Cola 45 TL, 

  • 2x90 adet Sleepy Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 59 TL,

  • 40'lı Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü 159 TL

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Ne alırsan 50 TL

Ne alırsan 50 TL

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Haftanın win ürünleri

Haftanın win ürünleri

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