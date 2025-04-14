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Salomon'dan Adidas'a Günün İndirimli Spor Ayakkabıları

etiket Salomon'dan Adidas'a Günün İndirimli Spor Ayakkabıları

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 14:42

Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, biz de adımlarımıza enerji katmanın peşindeyiz! Mis gibi havalar, uzun yürüyüşler, açık hava koşuları derken spor ayakkabılara olan ihtiyaç da artıyor tabii… İyi haber şu ki; bugün senin için Salomon’dan Adidas’a kadar en sevilen markaların indirimli spor ayakkabı modellerini bir araya getirdik! Hem konforun hem de şıklığın peşindeysen, bu fırsatları kaçırma deriz. Hadi gel, baharın enerijsini adımlarına taşıyacak modellere birlikte göz atalım! 

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Bu içerik 14.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Adidas TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

Adidas TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

“Ben maceraya hazırım” diyenlerin favorisi! Suya dayanıklı yapısı ve güçlü tabanıyla doğa yürüyüşlerinde seni yarı yolda bırakmıyor. Hem dayanıklı, hem de stil sahibi. Tam bir dış mekan dostu.

Adidas TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Camper Drift Trail Sneakers Spor Ayakkabı

Camper Drift Trail Sneakers Spor Ayakkabı

Bu ayakkabı sadece beyaz değil, resmen ışık saçıyor! Camper Drift Trail ile hem rahat, hem şık, hem de “Ben buradayım!” diyebilirsin. Gün boyu koştur, dans et, yürüyüşe çık; ayakların sana teşekkür edecek.

Camper Drift Trail Sneakers Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Calvin Klein CLASSIC CUPLOW LACEUP LTH FAD Spor Ayakkabı

Calvin Klein CLASSIC CUPLOW LACEUP LTH FAD Spor Ayakkabı

Klasik duruş, modern havayla buluşursa? Calvin Klein bu modelle “sade ama etkileyici” olmanın kitabını yazmış. Ofiste de olur, kahve kaçamağında da. Spor şıklığın hakkını veren bu ayakkabıyla tarz hep yanında!

Calvin Klein CLASSIC CUPLOW LACEUP LTH FAD Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Salomon ULTRA FLOW W Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon ULTRA FLOW W Patika Koşusu Ayakkabısı

Koşarken rüzgar gibi olmak ister misin? Bu ayakkabı her adımda güven ve rahatlık sunarken, doğanın zorluklarına karşı da seni koruyor. Kaymalar, çukurlar, kayalıklar… Ne olursa olsun, sen hep ileriye!

Salomon ULTRA FLOW W Patika Koşusu Ayakkabısı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Crocs Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı

Crocs Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı

Adımlarında konforu hissetmek istiyorsan, bu ayakkabı tam senlik! Sadece hafif değil, aynı zamanda tüm gün boyunca rahatlık sunan bu ayakkabı, her adımda seni destekliyor. Spor yaparken de şehri keşfederken de rahatlığınla fark yarat!

Crocs Literide 360 Pacer Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

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Adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı

Adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı

Her adımda rahatlık, her yolculukta stil! Gün boyu rahatlıkla yürüyüp koşabileceğin bir ayakkabı arayanlara göre. Şehirdeki tempolu günlerden, doğadaki keşiflere kadar her anında yanındaki destekçi.

Adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

CAMPER Pelotas Athens Spor Ayakkabı

CAMPER Pelotas Athens Spor Ayakkabı

Her adımda kendini özel hissedeceksin! Bu ayakkabı, sıradanlığa veda etmek isteyenler için ideal. Hem konforlu, hem de şık tasarımıyla her ortamda seni en iyi şekilde temsil ediyor. Günlük koşuşturmalarda bile stilinden ödün vermezsin!

CAMPER Pelotas Athens Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Tommy Hilfiger THE CONEY Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger THE CONEY Spor Ayakkabı

Bu ayakkabı hem günlük kullanımda hem de özel anlarda seni kusursuz bir şekilde tamamlıyor. Modern tasarımı ve konforlu yapısıyla her adımda özgüvenini yükseltirken, tarzını da konuşturacaksın!

Tommy Hilfiger THE CONEY Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Columbia Drainmaker XTR Spor Ayakkabı

Columbia Drainmaker XTR Spor Ayakkabı

Macera seni bekliyor, adımların hazır mı? Su geçirmez özellikleri ve rahat yapısıyla her türlü etkinliğe hazır. Yürüyüş, koşu veya doğa keşfi… Her zeminde sağlam adımlar atmanı sağlıyor!

Columbia Drainmaker XTR Kadın Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Salomon Speedcross Peak Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon Speedcross Peak Yürüyüş Ayakkabısı

Doğanın en zorlu koşullarında bile hızını kesme! Her adımda seni ileriye taşıyan üstün tutuşu ve dayanıklılığıyla, patikalarda adeta bir canavara dönüşmeni sağlıyor. Yokuşlar, çamurlar, kayalıklar… Hiçbir şey seni durduramaz!

Salomon Speedcross Peak Yürüyüş Ayakkabısı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Dockers 237517 4PR Outdoor

Dockers 237517 4PR Outdoor

Keşif ruhunu serbest bırak! Doğada rahatça yol almanı sağlarken, her adımda sağlamlık ve şıklığı birleştiriyor. Her macerada seni destekleyecek bu ayakkabılarla adımların her zaman güçlü ve özgür!

Dockers 237517 4PR Outdoor

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Jack Wolfskin Dromoventure Athletic Low W Yürüyüş Ayakkabısı

Jack Wolfskin Dromoventure Athletic Low W Yürüyüş Ayakkabısı

Hafif ve dayanıklı yapısıyla seni en zorlu patikalarda bile destekliyor. Ayarlanabilir hız bağlama sistemi ve yastıklamalı EVA orta tabanı sayesinde her adımda konforu hissedeceksin. Doğa seni çağırıyor; bu ayakkabıyla keşfe çık!

Jack Wolfskin Dromoventure Athletic Low W Yürüyüş Ayakkabısı

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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