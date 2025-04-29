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Tatilde Hayatı Kolaylaştıran Yazlıkçıların Olmazsa Olmaz Ürünleri

etiket Tatilde Hayatı Kolaylaştıran Yazlıkçıların Olmazsa Olmaz Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 16:46

Yaz tatilinin vazgeçilmezleri arasında yer alan şezlonglar, taşınabilir buzluklar ve güneş kremleri gibi birçok ürünü sizler için bir araya getirdik. Bu ürünler, yazlıkçıların tatil deneyimlerini daha keyifli ve konforlu hale getirmek için özenle seçildi. Her biri, tatilin tadını çıkarırken ihtiyaç duyabileceğiniz pratiklik ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Bu içerik 14.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Depolife Balkon Plaj Havuz Piknik Şezlong

Depolife Balkon Plaj Havuz Piknik Şezlong

Konforuyla, pratikliğiyle ve şıklığıyla yazın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. 3 kademeli ayarlanabilir sırt desteği sayesinde ister kitap okuyun, ister güneşlenin, kendinize en uygun açıyı kolayca yakalayabilirsiniz. Katlanabilir yapısıyla taşıması ve saklaması oldukça kolay. 

Depolife Şezlong

Depolife Plaj Şemsiyesi

Depolife Plaj Şemsiyesi

Ve tabii, güneşin altında keyif yaparken gölgeyi de unutmamak lazım! Depolife Plaj Şemsiyesi, 2 metrelik geniş gölgelik alanıyla sizi kavurucu sıcaktan korurken, katlanabilir ve eğilebilir yapısıyla da gün boyu konforu elden bırakmıyor. 

Depolife Plaj Şemsiyesi

STANLEY ADVENTURE 6.06 LİTRE OUTDOOR BUZLUK

STANLEY ADVENTURE 6.06 LİTRE OUTDOOR BUZLUK

Yazlıkta buz gibi içecek hayali kuranlar için Stanley Adventure 6.06 Litre Outdoor Buzluk tam bir kurtarıcı! Çift duvarlı köpük izolasyon sistemi sayesinde içindekileri tam 27 saate kadar soğuk tutabiliyor. Hem kompakt hem de sağlam yapısıyla taşıması kolay, kullanması pratik.

STANLEY OUTDOOR BUZLUK

Bestway 43028 Lüks Sultan Koltuğu Havuz & Deniz Yatağı

Bestway 43028 Lüks Sultan Koltuğu Havuz & Deniz Yatağı

Yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarında hem serinlemek hem de konforun tadını çıkarmak isteyenler için birebir! Lüks Sultan Koltuğu, yumuşak sırt dayanağı ve geniş oturma alanıyla gerçek bir yüzen konfor sunuyor.

Üstelik bütçe dostu fiyatıyla da tam bir yaz fırsatı! 

Bestway 43028 Lüks Sultan Koltuğu Havuz & Deniz Yatağı

La Roche-Posay Anti-Shine Anthelıos Xl Spf 50 Faktör 50 Ml Parlama Karşıtı Güneş Kremi

La Roche-Posay Anti-Shine Anthelıos Xl Spf 50 Faktör 50 Ml Parlama Karşıtı Güneş Kremi

SPF 50 korumasıyla cildinizi UV ışınlarına karşı güçlü bir şekilde savunurken, matlaştırıcı yapısıyla da ciltteki o istenmeyen parlamayı kontrol altında tutuyor. Hafif yapısı sayesinde yağlı his bırakmaz, gözenekleri tıkamaz. Plajda, şehirde ya da günlük gezilerde, nerede olursanız olun, cildiniz hem korunur hem de ferah kalır.

La Roche-Posay  Güneş Kremi

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Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

İçeceklerinizi, atıştırmalıklarınızı ya da kitabınızı koymak için ideal alan sunan bu masa, yazlıkçıların plajda hayatını kolaylaştırıyor. Üstelik kurulumu da saniyeler içinde! Az yer kaplaması sayesinde hem taşıması rahat hem de dar alanlara uyumlu.

Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

Off! Aqua Pump Spray 100 mL Sinekkovar

Off! Aqua Pump Spray 100 mL Sinekkovar

Ailenizi sivrisineklere karşı korumak için özel olarak formüle edilen bu su bazlı sprey, ciltte yapışkanlık hissi bırakmaz ve ferah yapısıyla rahatsız etmeden koruma sağlar. İster kamp alanında olun, ister sahilde ya da yazlıkta akşam sohbetine dalmış olun Off Sinekkovar, yaz akşamlarının kurtarıcılarından biri olacak!

Off! Aqua Pump Spray 100 mL Sinekkovar

Mini Fan Mini Vantilatör Masaüstü Fan Şarjlı Taşınabilir

Mini Fan Mini Vantilatör Masaüstü Fan Şarjlı Taşınabilir

Yaz sıcakları bastırdığında, serinliğe her yerde ihtiyaç duyulur, işte tam o anlarda bu mini fan devreye giriyor! Şarjlı olmasıyla kablo derdini ortadan kaldırırken, masaüstü tasarımıyla hem evde hem de dış mekânda kullanım için oldukça ideal. 

Robeve Mini Masaüstü Vantilatör

KARACA LOCKER SAVE 6'LI SAKLAMA KABI

KARACA LOCKER SAVE 6'LI SAKLAMA KABI

Yazlıkta hayat pratik çözümlerle daha keyifli! Karaca’nın Locker Save saklama kapları, ister evde ister sahilde kullanılsın, yiyecekleri taze tutmak ve kolayca taşımak için birebir.

KARACA LOCKER SAVE 6'LI SAKLAMA KABI

ByBaby Plaj Çantası, Piknik Çantası, Büyük Boy Çok Cepli Kum Tutmaz Kadın Plaj Çantası

ByBaby Plaj Çantası, Piknik Çantası, Büyük Boy Çok Cepli Kum Tutmaz Kadın Plaj Çantası

Kum tutmayan özel kumaşı sayesinde dönüş yolunda çantandan plaj değil sadece anılar dökülüyor! 😄 Hem piknikte hem sahilde hem de yazlık alışverişlerinde stil sahibi ve pratik bir çözüm arayan kadınların favorisi olacak!

ByBaby Plaj Çantası

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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