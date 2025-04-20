Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
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Bu içerik 20.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence - 100ml
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2. Dermactin-TS Crepe - Sıkılaştırıcı Boyun Kremi 85g
3. Olaplex No.5 Bond Maintenance - Onarıcı Saç Kremi 250 ml
4. Remington D3198 - İyonik Saç Kurutma Makinesi 2200W
5. Real Techniques Mini Seyahat Fırça Seti RT-4285
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6. O'Keeffe's Lip Balm - Kiraz & E Vitaminli 2x4.2g
7. Burt's Bees - Limon Yağı İçeren Tırnak Eti Bakım Kremi (15g)
8. Horus Nefertem Afro Oud - Afrodizyak Erkek Parfümü
9. CeraVe Nemlendiren Temizleyici - 473ml
10. NYX Bare With Me - Kapatıcı Serum 02 Light
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11. Lancôme Idôle Le Parfum EDP - 25ml Kadın Parfüm
12. Dior Addict Lip Maximizer - 012 Rosewood
13. Caudalie Vinergetic C+ - Aydınlatıcı Göz Kremi 15ml
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