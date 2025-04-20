onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Hediye
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 15:00

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence - 100ml

1. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence - 100ml

Cildine bir 'yeniden başlat' butonu lazım diyenler için: Cosrx Snail Essence! Salyangoz özü sayesinde cildi nemlendiriyor, onarıyor ve ışıl ışıl yapıyor. Sabah aynada cildine bakarken 'bu ben miyim?' diyeceksin! 🐌✨

2. Dermactin-TS Crepe - Sıkılaştırıcı Boyun Kremi 85g

2. Dermactin-TS Crepe - Sıkılaştırıcı Boyun Kremi 85g

Boyun bölgesi bakımını atlamak yok! Dermactin-TS, ince çizgilere ve sarkmalara savaş açıyor, sıkı bir görünüm kazandırıyor. 'Yüzüm tamam ama boynum ne olacak?' diyenlerdensen, cevabı burada. 💁‍♀️💫

3. Olaplex No.5 Bond Maintenance - Onarıcı Saç Kremi 250 ml

3. Olaplex No.5 Bond Maintenance - Onarıcı Saç Kremi 250 ml

Saç uçları çatal çatal mı? Olaplex No.5 imdada koşuyor! Yıpranmış saçları onarıyor, yumuşacık ve sağlıklı bir görünüm veriyor. Saç bakımında seviye atlamak isteyenlere! 💇‍♀️💛

4. Remington D3198 - İyonik Saç Kurutma Makinesi 2200W

4. Remington D3198 - İyonik Saç Kurutma Makinesi 2200W

Hem hızlı kurutsun hem elektriklenmesin diyorsan, Remington D3198 tam senlik. Difüzör başlığıyla dalgaları şekillendiriyor, iyon teknolojisiyle pürüzsüzlük sağlıyor. Banyo sonrası saç derdi tarihe karışıyor! 🌬️🌀

5. Real Techniques Mini Seyahat Fırça Seti RT-4285

5. Real Techniques Mini Seyahat Fırça Seti RT-4285

Çantan küçük olabilir ama makyaj kaliten büyük olsun! Bu mini set, seyahatte de makyaj ritüelini eksiksiz yaşamanı sağlıyor. Kompakt, şık ve işlevsel! 🧳💄

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. O'Keeffe's Lip Balm - Kiraz & E Vitaminli 2x4.2g

6. O'Keeffe's Lip Balm - Kiraz & E Vitaminli 2x4.2g

Çatlamış dudaklara şefkatli bir dokunuş... O'Keeffe's, Kiraz aroması ve E vitaminiyle hem besliyor hem onarıyor. Çatlaklara elveda, nemli dudaklara merhaba! 🍒💋

7. Burt's Bees - Limon Yağı İçeren Tırnak Eti Bakım Kremi (15g)

7. Burt's Bees - Limon Yağı İçeren Tırnak Eti Bakım Kremi (15g)

El bakımında detaylara önem verenler buraya! Burt's Bees Tırnak Eti Balsamı tırnak etlerini yumuşatır, tırnaklarını besler, mis gibi limon gibi kokar. Küçük bir kutu, büyük bir etki! 🍋💅

8. Horus Nefertem Afro Oud - Afrodizyak Erkek Parfümü

8. Horus Nefertem Afro Oud - Afrodizyak Erkek Parfümü

İddialı, gizemli ve etkileyici… Afro Oud notalarıyla hem sizi hem etrafınızı sarhoş eder. Horus Nefertem, “Kim böyle kokuyor?” dedirtmek için birebir! 🖤🔥

9. CeraVe Nemlendiren Temizleyici - 473ml

9. CeraVe Nemlendiren Temizleyici - 473ml

Ne temizlerken kurutur ne de bırakır... CeraVe’nin bu nazik temizleyicisi cilt bariyerini korur, nemi hapseder. Sabah-akşam vazgeçilmez bir klasik! 🧼🫧

10. NYX Bare With Me - Kapatıcı Serum 02 Light

10. NYX Bare With Me - Kapatıcı Serum 02 Light

Hem kapatıcı hem bakım! Hafif yapısıyla göz altlarını aydınlatırken cildine serum gibi davranıyor. Sabahları uyanık gibi görünmenin sırrı burada! ✨👁️

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Lancôme Idôle Le Parfum EDP - 25ml Kadın Parfüm

11. Lancôme Idôle Le Parfum EDP - 25ml Kadın Parfüm

Zarif, feminen ve modern... Lancôme Idôle, çiçeksi ve miskli notalarıyla gündüzden geceye eşlik eder. Küçük şişesiyle çantanda hep seninle! 🌸💖

12. Dior Addict Lip Maximizer - 012 Rosewood

12. Dior Addict Lip Maximizer - 012 Rosewood

Dudaklarına dolgunluk efekti arıyorsan, bu parlatıcı tam bir yıldız! Hafif mentollü yapısıyla dudaklarını anında canlandırır, ışıltı katarken bakım da yapar. Hem şık hem etkili! 💋🌟

13. Caudalie Vinergetic C+ - Aydınlatıcı Göz Kremi 15ml

13. Caudalie Vinergetic C+ - Aydınlatıcı Göz Kremi 15ml

Yorgun bakışlara hızlı müdahale! Koyu halkaları hafifletir, göz altlarını canlandırır. Sabah kahveni içerken Caudalie göz kremi ile göz altlarına da bir “günaydın” de! ☕👁️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın