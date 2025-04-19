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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 16:35

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 19.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İnternette binlerce ürün arasında kaybolmak istemeyenler için bu liste tam bir rehber niteliğinde. Hem teknoloji tutkunlarının hem de ev yaşamına pratik dokunuşlar katmak isteyenlerin radarına giren ürünler bir araya geldi. Kısacası, bu hafta herkesin sepetine attığı favoriler burada.

A101’in yeni aktüel kataloğunda yer alan Philips Marathone Daily süpürge, temizlikte hem güçlü performans hem de konfor arayanlara hitap ediyor. Marka kalitesiyle dikkat çeken bu modelin fiyatı da oldukça cazip görünüyor. Evinde hijyen ve pratiklik arayanlar için kaçırılmayacak bir seçenek.

Günlük yaşamda rahatlıkla stilin bir araya geldiği anlar vardır; işte bu ayakkabılar tam da öyle. Salomon ve Adidas gibi markaların dikkat çeken indirimleriyle dolu bu liste, hem şehir hayatına hem de doğa yürüyüşlerine uyum sağlamak isteyenlere hitap ediyor. Kaliteli bir çift ayakkabıyı uygun fiyata almak isteyenler için güzel bir fırsat.

Günlük ulaşımı hem keyifli hem de çevre dostu bir hale getiren elektrikli scooterlar, özellikle Segway Ninebot gibi güçlü modellerle öne çıkıyor. BİM’e özel olarak gelecek bu ürün, fiyat-performans oranıyla oldukça dikkat çekici. Şehir içinde daha pratik hareket etmek isteyenler bu fırsatı mutlaka değerlendirmeli.

Mevsim geçişlerinde ihtiyaç listeleri hızla değişiyor, özellikle yaz yaklaşırken bazı ürünler adeta stokları eritiyor. Kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen ve olumlu yorumlar alan ürünleri senin için bir araya getirdik. Yaza eksiksiz ve hazırlıklı başlamak isteyenler bu listeye mutlaka göz atmalı.

Günlük yaşamda küçük pratiklikler büyük konfor sağlar, özellikle mutfakta sık kullanılan ürünlerde. Şarjlı su pompası gibi teknolojiler, damacana derdine pratik bir çözüm sunarak hayatı kolaylaştırıyor. Şok markete özel gelecek bu ürün, kullanım kolaylığı ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

Güzellik ve bakım kategorisinde kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler, hem etkili sonuçlar hem de yüksek memnuniyet oranlarıyla öne çıkıyor. Cilt bakımından makyaj ürünlerine kadar pek çok favori bu listede yer alıyor. Deneyenlerin memnun kaldığı ve sık sık yeniden aldığı bu ürünlere göz atmadan alışveriş yapmamalısın.

Alışveriş yaparken bütçeyi aşmadan ihtiyacını karşılamak artık çok daha kolay. Farklı fiyat aralıklarına göre filtrelenmiş bu liste, ihtiyacına uygun ürünü kısa sürede bulmanı sağlıyor. Her bütçeye hitap eden ürünlerle dolu bu içerik seni bekliyor.

Güzellik ürünlerinde geçerli olan bu kampanya, alışveriş yaparken ekstra avantaj sağlamak isteyenler için oldukça cazip. 800 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim sunan fırsat, makyaj çantasını yenilemek isteyenlere ilaç gibi gelecek. Bu tür kampanyalar nadiren denk geliyor, kaçırmak istemezsin.

Mutfakta hem estetik hem de işlevsellik arayanların radarına girecek ürünler bu listede yer alıyor. Günlük hayatı kolaylaştıran bu favoriler, düzen sevenlerin en büyük yardımcısı olabilir. Eğer sen de mutfağında küçük ama etkili dokunuşlar yapmak istiyorsan bu listeye göz atmalısın.

Çocukların sabırsızlıkla beklediği 23 Nisan için hazırlanan indirimli oyuncaklar, eğlenceyi daha da keyifli hale getiriyor. Hem eğitici hem de eğlenceli oyuncakların yer aldığı bu listede her yaş grubuna uygun alternatifler var. Çocuğuna hediye seçerken bu fırsatlara mutlaka göz atmalısın.

Teknoloji kategorisinde bu hafta öne çıkan ürünler, hem kullanım kolaylığı hem de performans açısından büyük beğeni topladı. Samsung’un dikey süpürgesinden akıllı ampullere kadar birçok pratik çözüm burada. Son dönemin en çok tercih edilen ürünlerini senin için derledik.

Alerji mevsiminde kapalı alanlarda kaliteli nefes alabilmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu rehberde yer alan hava temizleyiciler, farklı ihtiyaçlara ve yaşam alanlarına göre özenle seçildi. Sağlığını önemseyen ve yaşam kalitesini artırmak isteyenler için oldukça faydalı bir içerik.

Bu hafta raflarda ve sepetlerde en çok yer bulan kitapları senin için bir araya getirdik. Okuyucuların elinden düşüremediği bu eserler, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kitap kurtları için ilham verici olacak. Bir sonraki favori kitabını arıyorsan bu listeye göz atmadan geçme.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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