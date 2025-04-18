onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Salomon'dan Adidas'a Günün İndirimli Spor Ayakkabıları

etiket Salomon'dan Adidas'a Günün İndirimli Spor Ayakkabıları

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 17:21

Yeni bir ayakkabıya kim hayır diyebilir ki? Üstelik hem tarz sahibi hem de rahat bir model indirimdeyse. Bugün Salomon’dan Adidas’a kadar uzanan geniş bir yelpazede, kadın ve erkekler için birbirinden şık spor ayakkabılar seni bekliyor. İster koşu tutkunu ol, ister günlük kombinlerinde konfor arayan biri. Bu sezonun dikkat çeken modelleri indirimli fiyatlarla radarımıza girdi. Favori markanı seç, stiline en uygun ürünü keşfet ve bu fırsatları kaçırmadan alışveriş listene eklemeyi unutma!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 18.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salomon L41738000 Koşu Ayakkabısı

Salomon L41738000 Koşu Ayakkabısı

'Koşmak benim terapi yöntemim' diyenlerin favorisi olmaya aday! Koşu bandı, orman yolu ya da şehir sokakları… Nerede olursa olsun performansından ödün vermiyor. Spor yaparken hem stilinden hem rahatlığından taviz vermek istemiyorsan, bu model tam senlik!

Salomon L41738000 Koşu Ayakkabısı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Camper Peu K201591

Camper Peu K201591

Gün boyu şehirde koştururken bile 'Keşke ayakkabılarımı çıkarabilsem' demeyeceksin çünkü bu modelle ayağında adeta pamuk varmış gibi hissedeceksin. Bi giydin mi, başka ayakkabıya şans vermek istemeyebilirsin, benden söylemesi.

Camper Peu K201591

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Adidas Alpharesponse Spor Ayakkabı

Adidas Alpharesponse Spor Ayakkabı

Adidas Alpharesponse, adından da anlaşılacağı gibi hız, tepki ve rahatlık konusunda tam bir alfa. Enerji dolu adımların sırrı bu ayakkabının içinde gizli. Koşarken, yürürken ya da sadece cool görünmek isterken bile sana eşlik etmeye hazır. Yumuşak tabanı sayesinde her adımda “Vay be, rahatlık buymuş!” dedirtiyor.

Adidas Alpharesponse Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Salomon X Ultra 4 Outdoor Ayakkabı

Salomon X Ultra 4 Outdoor Ayakkabı

Yeşilin doğayla uyumu bir yana, bu ayakkabının sağlam yapısı sayesinde taş, toprak, eğim tanımadan yürüyebilirsin. Hafif yapısıyla uzun yürüyüşlerde bile konforu elden bırakmıyor. Doğa seni çağırıyor, Salomon’unsa çoktan hazır!

Salomon X Ultra 4 Outdoor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Tommy Hilfiger THE BROOKLYN FOAM OVERLAYS Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger THE BROOKLYN FOAM OVERLAYS Spor Ayakkabı

Hafif yapısı, yumuşak tabanı ve ikonik detaylarıyla her adımda “iyi ki giymişim” dedirtiyor. Hem cool görünmek hem de ayaklarını mutlu etmek istiyorsan, bu model senin için biçilmiş kaftan! Şehir senin oyun alanın, adımların da stil dolu.

Tommy Hilfiger THE BROOKLYN FOAM OVERLAYS Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adidas Kadin Ayakkabı Courtjam Control 3

Adidas Kadin Ayakkabı Courtjam Control 3

Özellikle tenis tutkunları için tasarlanan bu model, hem zemin tutuşu hem de ayağı saran yapısıyla her hamlende yanında. Üstelik şık tasarımıyla sadece kortta değil, günlük kombinlerinde de harikalar yaratıyor. Hem spor hem stil bir arada olsun diyorsan, bu model tam sana göre!

Adidas Kadin Ayakkabı Courtjam Control 3

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Camper Mw Adana K100864

Camper Mw Adana K100864

Hem gündelik kullanım hem de biraz daha şık kombinler için mükemmel bir seçim. İşte tam da aradığın 'günlük stil' ve 'konfor' ikilisi!

Camper Mw Adana K100864

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Calvin Klein Jeans CLASSIC CUPSOLE LOWLACEUP

Calvin Klein Jeans CLASSIC CUPSOLE LOWLACEUP

Gün boyu rahatlık sunan yapısıyla topuk acılarına elveda, özgüven dolu adımlara merhaba! Şıklıkla konforu tek potada eriten bu model, gardırobunun favorisi olmaya aday.

Calvin Klein Jeans CLASSIC CUPSOLE LOWLACEUP

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Crocs Erkek LiteRide 360 Pacer Spor Ayakkabı

Crocs Erkek LiteRide 360 Pacer Spor Ayakkabı

Rahatlıkla stilin mükemmel birleşimi! Şehirde, doğada veya sporda… Her ortamda konforu ve şıklığı bir arada sunuyor.

Crocs Erkek LiteRide 360 Pacer Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Tommy Hilfiger ESSENT BASKET SNEAKER METALLIC Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger ESSENT BASKET SNEAKER METALLIC Spor Ayakkabı

Gündüzden geceye, spor kombinlerden havalı sokak stiline kadar her yere uyum sağlıyor. Hem konforlu hem havalı olmanın bir yolu varsa, işte o bu ayakkabıdan geçiyor!

Tommy Hilfiger ESSENT BASKET SNEAKER METALLIC Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Columbia Peakfreak II Outdry Ayakkabı

Columbia Peakfreak II Outdry Ayakkabı

Hem hafif hem sağlam, yani uzun yürüyüşlerde bile “of ayağım” demek yok. İster kamp yap, ister dağa tırman, ister şehirde konforun tadını çıkar… Bu model, her adımda seni desteklemek için var. Outdoor ruhu olanlara tam da gereken şey: dayanıklılık, rahatlık ve stil!

Columbia Peakfreak II Outdry Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Amazon günün fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın