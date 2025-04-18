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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çok Satan Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çok Satan Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 14:21

Amazon'da her kategorinin çok satanları oluyor. Amazon'da en çok satılan ürün nedir? sorusunun cevabını vermek zor tabii. Ama biz sizin için mutfak kategorisinin en çok satınlarını derledik. Mutfak kategorisinde de hepimizin işine yarayacak birçok ürün yer alıyor. Mutfakta en çok kullanılan aletler nelerdir merak ediyorsanız bu listede birçoğunu bulabileceksiniz.  Hem elektronik hem de mutfakta çok işinize yarayacak genel mutfak ürünlerinin yer aldığı çok satanlar listesi bizce çok hoşunuza gidecek. 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Paslanmaz çelik mutfak terazisi 5 birim dönüştürüyor. Otomatik kapanma özelliği olan mutfak terazisinin LED ekranı var. 5 kilo kapasiteli mutfak terazisi ile evde tarifleriniz hep tam tutacak. Bu ürün çok satanlarda 1. sırada. 

Ürün çok kullanışlı, kullanımı basit ve yer kaplamıyo her şeyi harika.

Tartının fiyatı ise 279 TL.

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Tam otomatik espresso makinesi ile evde dışarıdakiler kadar güzel kahveler yapabileceksiniz. Tam otomatik olduğu için kullanması rahat. 20 sıcak ve soğuk içecek yapabilen makineyi temizlemek çok kolay. Dokunmatik ekranı olan espresso makinesi ile sürekli kahve içmek isteyeceksiniz.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

2.3 litrelik bu termos Stanley'nin klasik termoslardan. Vakumlu termosla dışarıda bir şeyler içmek çok kolaylaşıyor. Sızdırmaz olduğu için güvenle taşımak mümkün. Bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği çok kolay. 

Ebat olarak kullanıma göre farklı boyutta seçilebilir. 2.3 lt oldukça kullanışlı. Amazon kalitesi, Orjinal barkodlu ürün. Ürün ile ilgili bir problem olmasa da, (Aras) kargo rezalet. Kutu inanılmaz deforme olmuş bir şekilde teslim edildi, paketleme düzgün olmasa ürün kesinlikle zarar görürmüş.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Paşabahçe Basic Fincan Seti

Paşabahçe Basic Fincan Seti

Çok satanlar listesine giren bu fincan setinde 6 tabak ve 6 fincan var. Sade modeliyle çok kullanışlı setteki bardaklar 90 ml. 

kaliteli ve güzel paşabahçe farkı.

Fırsat ürünü olan set 160 TL.

Paşabahçe Basic Fincan Seti

COOK Premium Filtre Kahve Kağıdı

COOK Premium Filtre Kahve Kağıdı

Filtre kahve makineniz varsa bu kahve kağıdı da şart. 4 numaralı filtre kahve kağıdının içinde 80 tane var. 

Kahve filtresi konusunda bu marka ve bu ürünü gerçekten çok iyi gerek malzeme kalitesi gerek türü olsun çok dayanıklı kaliteli bir ürün samankağıdı filtreler gibi hemen yırtılmıyor

COOK Premium Filtre Kahve Kağıdı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Yedek Su Arıtma Filtresi

BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Yedek Su Arıtma Filtresi

Çok satanlarda yer alan bir bu ürün aslında Brita ürünün yedek filtreleri. Eğer Brita sürahi kullanıyorsanız bu yedek filtreleri kullanabilirsiniz. 6 tane gelen filtreler çok işinize yarayacak.

Devamlı kullandığımız bir ürün.. Damacana derdine son veriyor. Ekonomikte.. 👍

Bu filtreler 1.119 TL.

BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Yedek Su Arıtma Filtresi

PHILIPS Azur Siyah Buharlı Ütü

PHILIPS Azur Siyah Buharlı Ütü

Bu ütü de çok satanlarda yer alıyor. Buharlı ütü 3200 Watt'lık. Kıyafetlerinizi mis gibi yapacak buharlı ütü ile kırışıklıklara son. Şok buhar özelliğiyle bu ütü hayatınızı kolaylaştıracak.

PHILIPS Azur Siyah Buharlı Ütü

Koroplast Pişirme Kağıdı

Koroplast Pişirme Kağıdı

Pişirme kağıdı olmayan bir mutfak olamaz. Bu 8 metrelik pişirme kağıdı BPA içermiyor. 37 cm boyutundaki pişirme kağıdını istediğiniz gibi kesip kullanabiliyorsunuz. Bu kağıdı hamur işlerinden yemeklere kadar her şeyde kullanabilirsiniz.

Fırsat ürünü olan pişirme kağıdı 56 TL.

Koroplast Pişirme Kağıdı

PHILIPS Espresso Makinesi Kahve Yağı Çözücü Tablet

PHILIPS Espresso Makinesi Kahve Yağı Çözücü Tablet

Espresso kahve makinenizi temizlerken çok zorlanıyorsanız işlerinizi kolaylaştıracak bu ürüne bakabilirsiniz. Kahve makinenizi tertemiz yapan tabletle mis gibi kahveler içebileceksiniz.

335 TL olan tablet hayatınızı kolaylaştıracak!

PHILIPS Espresso Makinesi Kahve Yağı Çözücü Tablet

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Philips 3000 Serisi Airfryer

Philips 3000 Serisi Airfryer

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak bir ürün arıyorsanız Philips Airfryer tam sizlik. Hızlı ve lezzetli yemekler yapmanızı sağlayacak Airfryer'ın 4.1 litre kapasitesi var. Dokunmatik ekranıyla kullanması çok kolay.

Tam bir fiyat performans ürünü. Gerçekten işime yaradı. Büyüklüğü de harika iyi ki almışım. Kutu hasarlı ve yırtık geldi ama üründe bir sorun yoktu. Dikkat edilmesini rica ederim. Başkaları iade edebilir bu yüzden

Philips 3000 Serisi Airfryer

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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