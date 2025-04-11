BİM'e Segway Ninebot Plus Kickscooter Geliyor! 18 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
18 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL
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Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL
Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL
Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL
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8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL
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