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BİM'e Segway Ninebot Plus Kickscooter Geliyor! 18 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Segway Ninebot Plus Kickscooter Geliyor! 18 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 11:02

18 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL

Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL

  • Segway Ninebot E2 Plus Kickscooter 13.990 TL

  • Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL

  • Polosmart Soundbar Speaker 649 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL

Günün fırsat ürünleri için tıklayın.

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

  • Onvo Inox Tost Makinesi 2.150 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.590 TL

  • Range Çay Makinesi 899 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.450 TL

  • Pirantech Kablolu Dikey Süpürge 1.090 TL

  • Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

  • Heifer Çubuk Blender 799 TL

  • Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 95 TL

  • QU Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası 199 TL

  • Nautica Akıllı Tartı 590 TL

  • Naturalove 4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

  • Naturalove Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 99 TL

Küçük ev aletleri için tıklayın.

Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL

Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL

  • Güral 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.090 TL

  • Güral Rölfeyli  Porselen Fincan Takımı 359 TL

  • Bonera Emaye Kızartma Tavası 429 TL

  • Bonera Emaye Koçerol 279 TL

  • Keramika Joker Kupa 3'lü 219 TL

  • Paşabahçe Melis Çay Seti 12 Parça 249 TL

  • Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL

  • Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL

  • Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

  • Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

  • Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 139 TL

  • Colorina Altın Rimli Cam Kase 89 TL

  • Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 45 TL

  • Rakle Renkli / Rimli Ayaklı Kase 2'li 149 TL

  • Rakle Ayaklı Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 159 TL

  • Bambu Kapaklı Pipetli Borosilikat Bardak 109 TL

  • Decolove Cam Vazo Seti 3'lü 219 TL

  • Glass in love Renkli Cam Su Şeşesi 179 TL

  • Glass in love Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 75 TL

Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL

Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL

  • 4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL

  • Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL

  • Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL

  • Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL

  • Erzak Kabı 1,7 Litre 34,50 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL

  • 3 Bölmeli Organizer Kutu 59 TL

  • Küre Buz Kabı 21,50 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 34,50 TL

  • Bölmeli Çay Kutusu 99 TL

  • Yuvarlak Tepsi 79 TL

  • Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı 89 TL

  • Salata Kurutucu 139 TL

  • Kaşıklık 44,50 TL

  • Renkli Süzgeç 99 TL

  • Patates Dilimleyici 22,50 TL

  • Pantolon Askısı 25 TL

  • Silikon Koruyucu Kapak 49,50 TL

  • Dolma Kapağı 45 TL

  • Gıda Koruma Şemsiyesi 75 TL

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8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.750 TL

  • Ebby Çelik Termos 2 Litre 579 TL

  • 3 Bardaklı Termos 500 ml 549 TL

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değirmencikızı
değirmencikızı
Onedio Üyesi
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