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Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

etiket Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 15:15

Yoğun günlerin arasında kendimizi şımartmayı bazen unutuyoruz ama minik dokunuşlarla hem ruhumuza hem bedenimize iyi gelmek mümkün. Bugün senin için sağlık ve kişisel bakım ürünlerinde 'kaçmaz!' dedirtecek indirimleri derledik. Bu ürünler, hem cüzdanına hem aynadaki yansımana çok iyi gelecek. İhtiyacın olan ürünü uygun fiyata kapmak için devam et!

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Bu içerik 10.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Jouis Dijital Akıllı Tartı

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Jouis Dijital Akıllı Tartı, sadece kilonu değil; yağ oranından su miktarına, kas kütlenden vücut kitle endeksine kadar tam bir sağlık dedektifi gibi çalışıyor. Üstelik bluetooth bağlantısıyla ölçümler cebinde! Spora başlayanlar, sağlıklı yaşam hedefi koyanlar ya da sadece vücudunu daha yakından tanımak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Jouis Dijital Akıllı Tartı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Sensodyne Onarım ve Koruma Ekstra Ferahlık Diş Macunu

Sensodyne Onarım ve Koruma Ekstra Ferahlık Diş Macunu

Hassas dişlerle yaşamak zorlayıcı olabilir. Sıcak ya da soğuk bir şey içmek bile bazen konforu gölgeliyor. Hassasiyeti hedef alarak diş mineni onarmaya yardımcı olurken, ferahlatıcı etkisiyle ağız bakımını bir adım öteye taşıyor. Düzenli kullanımda dişlerinin güçlendiğini ve rahatladığını hissedeceksin. Kısacası, günlük diş bakımında hem koruma hem ferahlık arıyorsan güvenilir bir tercih.

Sensodyne Onarım ve Koruma Ekstra Ferahlık Diş Macunu

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B Braun Pro Health Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Braun Pro Health Elektrikli Diş Fırçası

Diş fırçalamak günlük bir alışkanlık gibi görünse de, aslında sağlığının temel taşlarından biri. Bu diş fırçası kullandıkça “meğer ben bugüne kadar diş fırçalamıyormuşum” hissi verecek kadar fark yaratıyor. Dişlerine gerçekten iyi bakmak istiyorsan, bu fırçayla tanışmalısın.

Oral-B Braun Pro Health Elektrikli Diş Fırçası

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

NIVEA SUN Anında Güneş Koruyucu Sprey

NIVEA SUN Anında Güneş Koruyucu Sprey

Güneşin keyfini çıkarırken cildini korumayı da unutmamak gerek. Bu sprey, 

UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlarken, güneş alerjisine eğilimli ciltlerde de güvenle kullanılabilir. Güneşe çıkmadan önce yapman gereken tek şey, bu spreyi sıkmak ve günün tadını doyasıya çıkarmak.

NIVEA SUN Anında Güneş Koruyucu Sprey

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Gillette Labs Tıraş Seti

Gillette Labs Tıraş Seti

Tıraş sadece bir rutin değil, kendine ayırdığın özel bir an. Keskin ama cilde nazik bıçakları sayesinde tahriş olmadan, temiz ve yakın bir tıraş deneyimi sunuyor. Şık tasarımı ve premium hissiyle, banyodaki yerine de çok yakışır.

Tıraş keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için özenle hazırlanmış bir set!

Gillette Labs Tıraş Seti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Arnica Perfect Banyo Baskülü

Arnica Perfect Banyo Baskülü

Bazı sayılar sadece rakam değil, motivasyonun ta kendisi. İster kilo kontrolü için, ister sadece genel bir farkındalık için... Her sabah bir adım daha bilinçli yaşamak isteyenler için ideal bir yardımcı. Üstelik zarif tasarımıyla gözünü de gönlünü de yormuyor.

Arnica Perfect Banyo Baskülü

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Remington Elektrikli Elek Başlıklı Tıraş Makinesi

Remington Elektrikli Elek Başlıklı Tıraş Makinesi

Tıraşını dilediğin gibi şekillendirmek, hem rahat hem de pratik bir deneyim yaşamak istiyorsan, bu tıraş makinesi seni yarı yolda bırakmaz. Islak ya da kuru kullanıma uygun olması sayesinde zamana göre değil, sana göre çalışıyor.

Hem pratiklik, hem konfor, hem de şıklık arayanlar için güçlü bir seçenek!

Remington Elektrikli Elek Başlıklı Tıraş Makinesi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

KARACA HYPERSONIC Saç Kurutma Makinesi

KARACA HYPERSONIC Saç Kurutma Makinesi

Güçlü, hızlı ve nazik… Saç kurutma makinesinden beklentin buysa, bu kurutma makinesi tam senlik. Farklı ısı ve hız ayarları sayesinde ihtiyacına göre şekillendirme yapabilir, her kullanımda kuaför sonrası hissi yaşayabilirsin. Saçlarına hak ettiği özeni göstermek için ihtiyacın olan şey tam karşında.

KARACA HYPERSONIC Saç Kurutma Makinesi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

YOUSHARES İnsülin Soğutucu Seyahat Çantası

YOUSHARES İnsülin Soğutucu Seyahat Çantası

İlaçlarını yanında taşırken “acaba yeterince serin mi kaldı?” endişesi hep aklındaysa, bu küçük ama çok işlevli çanta seni rahatlatacak. İster günlük koşturmaca içinde, ister uzun yolculuklarda... Yanında taşıması kolay, aklını rahatlatması büyük. Her adımda sana eşlik edecek, sağlıkla ilgili yükünü biraz olsun hafifletecek bir destek.

YOUSHARES İnsülin Soğutucu Seyahat Çantası

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

MQFORU Anti Horlama Cihazları

MQFORU Anti Horlama Cihazları

Horlama, hem senin hem de sevdiklerinin uykusunu bölüyorsa, çözüm için bir adım atmanın zamanı gelmiş demektir. Rahat bir uyku için tasarlanmış pratik bir yardımcı! Artık sabahları daha dinç uyanabilir, gece boyunca huzurlu bir uyku çekebilirsin. Geceleri horlamayı unut, sabahları uykunun tadını çıkar!

MQFORU Anti Horlama Cihazları

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Oral-B Çocuk İçin Spiderman Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı

Oral-B Çocuk İçin Spiderman Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı

Çocukların diş fırçalama alışkanlıklarını eğlenceli hale getirmek, sağlıklı bir gülümseme için önemli bir adım. Bu başlıklarminik kahramanların dişlerini daha kolay ve keyifli fırçalamasını sağlıyor. Küçüklerin diş bakımını bir maceraya dönüştürüyor!

Oral-B Çocuk İçin Spiderman Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Vastsoon Temizleyici Kontakt Lens Kılıfı

Vastsoon Temizleyici Kontakt Lens Kılıfı

Kontakt lens kullanmak bazen biraz uğraştırıcı olabilir, ama bu lens kılıfı işi çok kolaylaştırıyor. Lenslerini hem temiz tutuyor, hem de hijyenik bir şekilde muhafaza ediyor. Her gün göz sağlığını düşünmeden rahatça kullanabilirsin. Lenslerini temiz tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı, kendini çok daha rahat hissedeceksin!

Vastsoon Temizleyici Kontakt Lens Kılıfı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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