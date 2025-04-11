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BİM'e Maybelline Ürünleri Geliyor! 15 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Maybelline Ürünleri Geliyor! 15 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 10:39

15 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kişisel bakım ürünleri

Kişisel bakım ürünleri

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünleri burada.

Safya Ayçiçek Yağı 5 Litre 305 TL

Safya Ayçiçek Yağı 5 Litre 305 TL

  • Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 34,50 TL

  • Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 25 TL

  • Filiz Yumurtalı Uzun Erişte Makarna 350 gr 25 TL

  • Sabah Paket Margarin 4x250 gr 92,50 TL

  • Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml 49,75 TL

  • Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 Kg 227,50 TL

  • Namlı Siyah Zeytin 169 TL

  • Gesaş Geleneksel Reçel Çeşitleri 59,50 TL

  • Tat Domates Salçası 1500 gr 77,50 TL

  • Tukaş Domates Püresi 700 gr 25 TL

  • Duru Hazır Yemek Barbunya Pilaki 400 gr 26,50 TL

  • Duru Hazır Yemek Bulgur Pilavı Çeşitleri 250 gr 24 TL

  • Duru Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 16,50 TL

  • Knorr Körili Noodle 5’li Paket 5x66 gr 31 TL

  • Heinz Amerikan Burger Sos 230 gr 45 TL

  • Tat Aile Paketi Ketçap 900 gr & Az Yağlı Mayonez 780 gr 89,50 TL

  • Chef Seasons Sos Çeşitleri 28,50 TL

  • Kemal Kükrer Acı Biber Sos 250 gr 45 TL

  • Dr. Oetker Renk Değiştiren Glazürlü Cupcake Karışım 241 gr 59,50 TL

  • Dr. Oetker Zencefilli Tarçınlı Kurabiye 500 gr 60 TL

  • Tukaş Kornişon Turşu 1650 gr 59,50 TL

  • Melis Közlenmiş Jalapeno Turşusu 185 gr 25 TL

  • Sofra Kaya Tuzu 12,50 TL

  • Sanitta Sumak 100 gr 25 TL

  • Torku Sirke Çeşitleri 29,75 TL

  • Muhler %100 Nar Ekşisi 350 gr 59,50 TL

  • Çınarköy Beyaz Sirke 2 Litre 32,50 TL

İndirimli gıda ürünleri için tıklayın.

5’li paket Nesquik Gofret 5x18 gr 35 TL

5’li paket Nesquik Gofret 5x18 gr 35 TL

  • Beyaz Çikolata 60 gr 27 TL

  • Damak Ezme Antep Fıstığı Parçalı ve Ezmeli Beyaz Çikolata 55 gr 49 TL

  • Kitkat Chunky Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 38 gr 19 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 39,50 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 39,50 TL

  • Nescafe Çözünebilir Kahve Taster's Choice 100 gr 79,50 TL

  • Nestle Kahve Beyazlatıcı Coffee Mate 625 gr 115 TL

  • Nesquik Duo Sütlü & Beyaz Çikolata 70 gr 39 TL

  • Lipton Ahududu Aromalı Buzlu Çay 1 Litre 32,50 TL

  • Çamlıca Gazoz 6x200 ml 65 TL

  • Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 299 TL

  • Master Nut Boncuk Fıstık 500 gr 57,50 TL

  • Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr 47,50 TL

  • Simbat Turna Yemişi 150 gr 59,50 TL

  • Luppo Mega Paket 14 x 23 gr 75 TL

  • Red Bull Şekersiz Enerji İçeceği 250 ml 29,50 TL

  • Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz 2,5 Litre 48,50 TL

  • Cafe Crown 3'ü 1 Arada Hazır Kahve Kavanoz 32x17,5 gr 139 TL

  • Tchibo Türk Kahvesi 100 gr 49,50 TL

  • Doğuş Çay Bardak Poşet Çay 125 TL

  • Tadımca Yer Fıstıklı Bar 30 gr 8,50 TL

  • Torku Pötibör 700 gr 57 TL

  • Torku Çilek Kremalı Yulaflı Bisküvi 3x83 gr 55 TL

  • Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 35 TL

  • Doğuş Çay Bitki Çayı Çeşitleri 20’li 34,50 TL

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değirmencikızı
değirmencikızı
Onedio Üyesi
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