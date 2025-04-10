Seçili Kozmetik Ürünlerde 900 TL’ye 200 TL İndirim Fırsatı Başladı!

Cildinizi hem yüksek düzeyde korur hem de yaşlanma belirtileriyle mücadele eder. İçeriğindeki C vitamini türevleri sayesinde cildinizi nemlendirirken, E vitamini ile antioksidan etkisi sağlar. Gliserin ve hyaluronik asit içerikleriyle cildinizin nem dengesini de korur.

Kullanıcı yorumu;

Yapısı ince hemen emiliyor ve beyazlık bırakmıyor. Kokusu da çok güzel. İlk kez alıyorum. İlk kez alacaklar düşünmeden alabilir benim gibi. Makyaj altına ise çok güzel duracağından eminim.

L'Oréal Paris Revitalift Clinical Yüz Güneş Kremi 50ml