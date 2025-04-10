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Seçili Kozmetik Ürünlerde 900 TL’ye 200 TL İndirim Fırsatı Başladı!

etiket Seçili Kozmetik Ürünlerde 900 TL’ye 200 TL İndirim Fırsatı Başladı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 17:59

L'Oréal Paris Telescopic Maskara ve NYX Professional Makeup Lip ruj gibi birçok popüler kozmetik ürün, 900 TL'lik alışverişlerde 200 TL indirim fırsatıyla sizleri bekliyor. 👇🤗

Bu içerik 10.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Kirpiklerinize adeta teleskopik bir etki yaparak anında daha uzun ve belirgin bir görünüm kazandırır. İnce fırçası sayesinde her kirpiği tek tek sararak, yoğun ve dolgun bir etki yaratır. 

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Elseve L'oréal Paris Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

Elseve L'oréal Paris Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

Kuru ve sert saçlar için özel olarak formüle edilmiş bir ürün. 6 değerli çiçek özü yağı içeren hafif dokulu formülü, saçları besler, ipeksi yumuşaklık ve parlaklık kazandırır.  Kuru saçlara etkili bir bakım çözümü arayanlar için idealdir.

Elseve L'oréal Paris Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Kaş laminasyonundan ilham alınarak geliştirilmiş bu formül, kaşlarınızı sabitlerken, doğal bir görünüm sunar. Hafif ve şeffaf yapısı sayesinde kaşlarınızda yapışkan bir his bırakmadan, her kılın yerinde kalmasını sağlar.

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

L'Oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50+ Günlük Yüksek Uv Korumalı Yüz Güneş Kremi 50ml

L'Oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50+ Günlük Yüksek Uv Korumalı Yüz Güneş Kremi 50ml

Cildinizi hem yüksek düzeyde korur hem de yaşlanma belirtileriyle mücadele eder. İçeriğindeki C vitamini türevleri sayesinde cildinizi nemlendirirken, E vitamini ile antioksidan etkisi sağlar. Gliserin ve hyaluronik asit içerikleriyle cildinizin nem dengesini de korur.

Kullanıcı yorumu;

Yapısı ince hemen emiliyor ve beyazlık bırakmıyor. Kokusu da çok güzel. İlk kez alıyorum. İlk kez alacaklar düşünmeden alabilir benim gibi. Makyaj altına ise çok güzel duracağından eminim.

L'Oréal Paris Revitalift Clinical Yüz Güneş Kremi 50ml

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

Orta düzeyde kapatıcılık sağlar, cildinizdeki lekeleri ve renk eşitsizliklerini doğal bir şekilde gizler. 16 saate kadar nemlendirme etkisi sunar, böylece cildiniz gün boyu nemli ve taze kalır.

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı

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NYX Professional Makeup Lip I.V. Vitamin İçeren Parlatıcı + Tint - 10 Berry Thirsty

NYX Professional Makeup Lip I.V. Vitamin İçeren Parlatıcı + Tint - 10 Berry Thirsty

Bu ürünün özel formülü, dudaklarınıza doğal bir renk verirken, bakım yaparak nemlendirir. Uyguladıktan sonra 5-6 dakika bekleyerek ürünün dudaklarınızda kalıcı etkisini görmek mümkün. Ardından ürünü silerek muazzam bir renk yoğunluğu ve sağlıklı bir parlaklık elde edebilirsiniz. 

NYX Professional Makeup Lip I.V. Vitamin İçeren Parlatıcı

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush '02 Butta Together', yüksek pigmentasyonu, nemlendirici içeriği ve uzun süreli kalıcılığıyla makyaj rutininize değer katacak bir ürün. Farklı renk seçenekleriyle tüm cilt tonlarına uygun olup, vegan formülüyle de gönül rahatlığıyla kullanılabilir.​

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık

NYX Professional Makeup LIFT & SNATCH! BROW TINT PEN

NYX Professional Makeup LIFT & SNATCH! BROW TINT PEN

Kaşlarınıza doğal bir kıl görünümü kazandırmak için mükemmel bir ürün. İnce ve esnek ucu sayesinde kaşlarınızdaki boşlukları doğal bir şekilde doldurabilir, kıl görünümünde çizgilerle daha belirgin ve şekilli kaşlar elde edebilirsiniz.

NYX Professional Makeup  PEN

NYX Professional Makeup HIGH DEFINITION FINISHING POWDER

NYX Professional Makeup HIGH DEFINITION FINISHING POWDER

Bu kompakt pudra, ipeksi yapısı ile makyajınızı sabitleyerek cildinizin tüm gün mat kalmasını sağlar. Hafif ve transparan beyaz rengi, cildinizde ağırlık yapmadan doğal bir görünüm sunuyor.

NYX Professional Makeup HIGH DEFINITION FINISHING POWDER

NYX Professional Makeup MAKEUP SETTING SPRAY

NYX Professional Makeup MAKEUP SETTING SPRAY

Makyajınızı sabitlemek ve mat bir bitiş elde etmek için harika bir ürün. Bu spreyi uygulayarak makyajınızın gün boyu taze kalmasını sağlayabilir, aynı zamanda parlamayı engelleyebilirsiniz. 

Kullanıcı yorumu;

Kendim kullanıyordum çok memnunum kardeşim içinde aldık.

MAKEUP SETTING SPRAY

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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