Gülmekten Yerlere Yattığımız Bahar Dizisinin Finali İfşa Oldu

Romantizm, dram, komedi ve aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Bahar dizisinin her yeni bölümü büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor tabii ki. Uyarlama sahnelerinde karakterlerin bu denli benzer olması da hayret ettirmiyor değil. Bir de en büyük farklardan bir tanesi Doctor Cha'da kayınvalide karakterinin yer almıyor olması.