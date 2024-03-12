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Gülmekten Yerlere Yattığımız Bahar Dizisinin Finali İfşa Oldu

Gülmekten Yerlere Yattığımız Bahar Dizisinin Finali İfşa Oldu

Bahar Dizi
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.03.2024 - 12:53

SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi herkesi etkisi altına aldı biliyorsunuz ki. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerin paylaştığı dizinin her yeni bölümü izleyicileri gülmekten yerlere yatırıyor. Aynı zamanda sinir, gurur gibi diğer duyguları da beraberinde getiriyor. Sabah'ın haberine göre izlenme rekorları kıran Bahar dizisinin finali ifşa oldu! Merak edilen son pek iç açıcı olmayacak gibi duruyor.

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Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren seyircileri ekran başına toplamayı başardı.

Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren seyircileri ekran başına toplamayı başardı.

MF Yapım imzalı dizi, ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kırdı. Sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Bahar, bölümler bir yana dursun fragmanlarıyla bile ilgiyi tamamen üstüne topladı.

Büyük bir çoğunluk bilse de bilmeyenler için hatırlatma yapmış olalım, Bahar dizisi Güney Kore yapımı olan Doctor Cha'dan uyarlanıyor.

Büyük bir çoğunluk bilse de bilmeyenler için hatırlatma yapmış olalım, Bahar dizisi Güney Kore yapımı olan Doctor Cha'dan uyarlanıyor.

Güney Kore'de oldukça dikkat çeken dizilerden biri olan Doctor Cha, 15 Nisan - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında yayınlanmıştı. Güney Kore dizilerinin çok uzun sürmediği ve hikayenin kompakt olarak anlatıldığını biliyoruz. Doctor Cha da 16. bölümüyle final yapmıştı.

Hatta dizide birebir uyarlanan sahnelerin benzerliği sosyal medyada epey konuşulan konular arasında yer almıştı.

Hatta dizide birebir uyarlanan sahnelerin benzerliği sosyal medyada epey konuşulan konular arasında yer almıştı.

Romantizm, dram, komedi ve aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Bahar dizisinin her yeni bölümü büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor tabii ki. Uyarlama sahnelerinde karakterlerin bu denli benzer olması da hayret ettirmiyor değil. Bir de en büyük farklardan bir tanesi Doctor Cha'da kayınvalide karakterinin yer almıyor olması.

Baktığımızda Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Evren karakterine büyük bir sempati beslemediğimizi söylemek yalan olur.

Baktığımızda Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Evren karakterine büyük bir sempati beslemediğimizi söylemek yalan olur.

Bahar'ın hem hayatta kalması, hem de başarılı olması için oldukça uğraşan Evren'in, Bahar'a olan duygularının aşka evrilip evrilmeyeceği de merak ettiğimiz konulardan biri elbette.

Diğer bir yandan eşine köstek olan ve aldatan Timur karakterini görüyoruz, Mehmet Yılmaz Ak'ın başarılı oyunculuğu sağ olsun aynı anda aşk-nefret ilişkisi yaşatıyor bize.

Diğer bir yandan eşine köstek olan ve aldatan Timur karakterini görüyoruz, Mehmet Yılmaz Ak'ın başarılı oyunculuğu sağ olsun aynı anda aşk-nefret ilişkisi yaşatıyor bize.

Bahar'ın eşinin öldüğünü söyleyip durması ancak ne evini terk etmesi, ne de boşanma adına bir hamlesi olmaması da dikkat çekiyor. Eşinin aldattığını bilmeyen Bahar, hayatını geri kazanmak için elinden geleni de ardına koymuyor tabii bu süreçte. Timur'u da seviyor hala tabii...

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Sabah'a göre neler yaşanacağı merak edilen Bahar dizisinin finali ifşa oldu. Ancak bu tabii ki kesin bir son değil, dizinin uyarlama olduğunu hesaba kattığımızda sonlarının benzer olacağını düşünerek yapılan bir tahmin gibi daha çok.

Sabah'a göre neler yaşanacağı merak edilen Bahar dizisinin finali ifşa oldu. Ancak bu tabii ki kesin bir son değil, dizinin uyarlama olduğunu hesaba kattığımızda sonlarının benzer olacağını düşünerek yapılan bir tahmin gibi daha çok.

Tahminlere göre aradan üç yıl geçmesinin ardından Bahar kendine bir motosiklet alır ve özel kliniğini açar. Bu süreçte Timur ve annesi ile ilişkilerini daha da iletletir.

Asıl merak edilen olaylardan Bahar-Evren ilişkisinde ise Doktor Evren'in Bahar'a olan aşkını ilan edeceği ve Bahar'ın bu teklifi nazikçe geri çevireceği söyleniyor.

Asıl merak edilen olaylardan Bahar-Evren ilişkisinde ise Doktor Evren'in Bahar'a olan aşkını ilan edeceği ve Bahar'ın bu teklifi nazikçe geri çevireceği söyleniyor.

İddialara göre Doktor Evren, Bahar'a olan aşkını itiraf edecek. Ancak Bahar, Evren'e karşılıklı sevginin önemini anlatarak onu reddedecek. Bunun ardından Evren, yepyeni bir hayata yelken açacak.

Rengin'in babasına ait olan bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstleneceği iddia ediliyor.

Rengin'in babasına ait olan bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstleneceği iddia ediliyor.

Asıl bomba ise Timur'da. Yaşadığı olaylara dayanamayıp kendi hayatına son vereceği ihtimali konuşuluyor.

Asıl bomba ise Timur'da. Yaşadığı olaylara dayanamayıp kendi hayatına son vereceği ihtimali konuşuluyor.

Tabii bunların hepsi uyarlandığı Doctor Cha'nın finali göz önünde bulundurulduğunda öngörülen ihtimaller. Bakalım senaryo nasıl ilerleyecek...

Tabii bunların hepsi uyarlandığı Doctor Cha'nın finali göz önünde bulundurulduğunda öngörülen ihtimaller. Bakalım senaryo nasıl ilerleyecek...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım!

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