Gülmekten Yerlere Yattığımız Bahar Dizisinin Finali İfşa Oldu
Gülmekten Yerlere Yattığımız Bahar Dizisinin Finali İfşa Oldu
SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi herkesi etkisi altına aldı biliyorsunuz ki. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerin paylaştığı dizinin her yeni bölümü izleyicileri gülmekten yerlere yatırıyor. Aynı zamanda sinir, gurur gibi diğer duyguları da beraberinde getiriyor. Sabah'ın haberine göre izlenme rekorları kıran Bahar dizisinin finali ifşa oldu! Merak edilen son pek iç açıcı olmayacak gibi duruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren seyircileri ekran başına toplamayı başardı.
Büyük bir çoğunluk bilse de bilmeyenler için hatırlatma yapmış olalım, Bahar dizisi Güney Kore yapımı olan Doctor Cha'dan uyarlanıyor.
Hatta dizide birebir uyarlanan sahnelerin benzerliği sosyal medyada epey konuşulan konular arasında yer almıştı.
Baktığımızda Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Evren karakterine büyük bir sempati beslemediğimizi söylemek yalan olur.
Diğer bir yandan eşine köstek olan ve aldatan Timur karakterini görüyoruz, Mehmet Yılmaz Ak'ın başarılı oyunculuğu sağ olsun aynı anda aşk-nefret ilişkisi yaşatıyor bize.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sabah'a göre neler yaşanacağı merak edilen Bahar dizisinin finali ifşa oldu. Ancak bu tabii ki kesin bir son değil, dizinin uyarlama olduğunu hesaba kattığımızda sonlarının benzer olacağını düşünerek yapılan bir tahmin gibi daha çok.
Asıl merak edilen olaylardan Bahar-Evren ilişkisinde ise Doktor Evren'in Bahar'a olan aşkını ilan edeceği ve Bahar'ın bu teklifi nazikçe geri çevireceği söyleniyor.
Rengin'in babasına ait olan bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstleneceği iddia ediliyor.
Asıl bomba ise Timur'da. Yaşadığı olaylara dayanamayıp kendi hayatına son vereceği ihtimali konuşuluyor.
Tabii bunların hepsi uyarlandığı Doctor Cha'nın finali göz önünde bulundurulduğunda öngörülen ihtimaller. Bakalım senaryo nasıl ilerleyecek...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda