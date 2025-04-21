Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? İlk ve Son'un Nilüfer'i Hazal Subaşı Hangi Dizilerde Rol Aldı?
Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Oyunculuğa nasıl başlamıştır, hangi dizilerde ve filmlerde rol almıştır? Özel hayatı, sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilişkisi ve önceki aşklarıyla da sıkça gündeme gelen Subaşı'nın aldığı ödüller ve güncel projeleri neler? Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve kariyer adımlarıyla merak edilen tüm detaylar içeriğimizde.
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Hazal Subaşı Kimdir?
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Hazal Subaşı Kaç Yaşında?
Hazal Subaşı Aslen Nereli?
Hazal Subaşı'nın Kariyer Başlangıcı
Hazal Subaşı'nın Özel Hayatı
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Hazal Subaşı'nın Öne Çıkan Açıklamaları
Hazal Subaşı'nın Yer Aldığı Diziler
Hazal Subaşı'nın Yer Aldığı Filmler
Hazal Subaşı'nın Güncel Projeleri
Hazal Subaşı'nın Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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