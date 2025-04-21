Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? İlk ve Son'un Nilüfer'i Hazal Subaşı Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Hazal Subaşı, 2024 yılının son çeyreğinde şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile yeni bir ilişkiye başlamıştır. İkili, ortak arkadaşları Berfu Yenenler ve Berkay Şahin'in sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştur. Subaşı, ilişkilerinin başlangıcıyla ilgili olarak, 'Çok ortak arkadaşımız var. Az da olsa tanışıyorduk. İyi gidiyor her şey, şu an çok mutluyuz' şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Daha önce, Hazal Subaşı'nın en bilinen ilişkisi, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı ile yaşadığı uzun süreli birlikteliktir. Bu ilişki, Subaşı'nın yoğun iş temposu ve zamansızlık nedeniyle sona ermiştir. Subaşı, bu ayrılıkla ilgili olarak, 'Konuşarak ayrıldık, arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık... Her iki taraf için de böyle daha iyi olacağını düşündük' ifadelerini kullanmıştır. ​