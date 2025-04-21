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Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? İlk ve Son'un Nilüfer'i Hazal Subaşı Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? İlk ve Son'un Nilüfer'i Hazal Subaşı Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2025 - 00:50

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Oyunculuğa nasıl başlamıştır, hangi dizilerde ve filmlerde rol almıştır? Özel hayatı, sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilişkisi ve önceki aşklarıyla da sıkça gündeme gelen Subaşı'nın aldığı ödüller ve güncel projeleri neler? Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve kariyer adımlarıyla merak edilen tüm detaylar içeriğimizde.

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Hazal Subaşı Kimdir?

Hazal Subaşı Kimdir?

Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısının ardından oyunculuk eğitimi alarak 2016 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Adını Sen Koy' dizisinde Zehra Kaya karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. 

Bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmış ve beğeni kazanmıştır.Sonraki yıllarda 'Halka', 'Çukur', 'Kasaba Doktoru' ve 'Dilek Taşı' gibi popüler dizilerde önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca, 'Sıcak Kafa', 'Kötü Adamın 10 Günü', 'İlk ve Son' gibi dijital platform projelerinde de yer alarak kariyerini çeşitlendirmiştir.​

Hazal Subaşı Kaç Yaşında?

Hazal Subaşı Kaç Yaşında?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. 1.66 metre boyunda ve yaklaşık 53 kilogram ağırlığındadır. Fiziksel zarafeti ve duru güzelliğiyle ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olmuştur.

Hazal Subaşı Aslen Nereli?

Hazal Subaşı Aslen Nereli?

2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Ailesi Selanik göçmenidir. Küçük yaşta annesi ve babası boşanmış, 13 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetmiştir. 

Batuhan adında bir ağabeyi bulunmaktadır. Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamlamıştır. ​

Hazal Subaşı'nın Kariyer Başlangıcı

Hazal Subaşı'nın Kariyer Başlangıcı

Hazal Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve Türkiye üçüncüsü seçilmiştir. Bu yarışmadaki başarısı sayesinde dikkatleri üzerine çekmiş, modellik kariyerine ilk adımını atmıştır. 

Ardından oyunculuk eğitimi alarak 2016 yılında TRT 1’de yayımlanan “Adını Sen Koy” dizisinde başrol oynamaya başlamıştır. Bu diziyle birlikte geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmış ve televizyon kariyerine sağlam bir giriş yapmıştır. Hazal Subaşı, aynı zamanda Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın olma unvanını da taşımaktadır.

Hazal Subaşı'nın Özel Hayatı

Hazal Subaşı'nın Özel Hayatı

Hazal Subaşı, 2024 yılının son çeyreğinde şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile yeni bir ilişkiye başlamıştır. İkili, ortak arkadaşları Berfu Yenenler ve Berkay Şahin'in sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştur. Subaşı, ilişkilerinin başlangıcıyla ilgili olarak, 'Çok ortak arkadaşımız var. Az da olsa tanışıyorduk. İyi gidiyor her şey, şu an çok mutluyuz' şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Daha önce, Hazal Subaşı'nın en bilinen ilişkisi, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı ile yaşadığı uzun süreli birlikteliktir. Bu ilişki, Subaşı'nın yoğun iş temposu ve zamansızlık nedeniyle sona ermiştir. Subaşı, bu ayrılıkla ilgili olarak, 'Konuşarak ayrıldık, arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık... Her iki taraf için de böyle daha iyi olacağını düşündük' ifadelerini kullanmıştır. ​

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Hazal Subaşı'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Hazal Subaşı'nın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Aşka inanıyorum ama kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Henüz âşık olmadım.'

  • 'Zifiri karanlıktan aşırı korkuyorum, o an kör olacağıma inanıyorum.'

  • 'Arkadaşımın yaptığı manifestlerin hepsi tuttu, resmen projeymişim gibi.'

  • 'Kendimi en iyi ifade ettiğim alanlardan biri de giyim tarzım.'

  • 'Farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkmak istiyorum.'

Hazal Subaşı'nın Yer Aldığı Diziler

Hazal Subaşı'nın Yer Aldığı Diziler

  • Adını Sen Koy (2016–2018) – Zehra Kaya 

  • Bir Umut Yeter (2018) – Elif Özkan

  • Halka (2019) – Bahar Berkes

  • Çukur (2019–2021) – Nehir Bursalı

  • Kasaba Doktoru (2022–2023) – Dr. Leyla Erpek

  • Dilek Taşı (2023–2024) – Figen Kutlu

  • Sahipsizler (2024–günümüz) – Azize

İnternet Dizileri

  • Bizi Ayıran Çizgi (2021) – Sinem Eğilmez

  • Sıcak Kafa (2022) – Şule Eryılmaz

  • İlk ve Son (2024) – Nilüfer Alaca__

Hazal Subaşı'nın Yer Aldığı Filmler

Hazal Subaşı'nın Yer Aldığı Filmler

  • Başlangıçlar (2023) – Eda

  • Kötü Adamın 10 Günü (2023) – Gülhan Köseoğlu

  • Meraklı Adamın 10 Günü (2024) – Gülhan Köseoğlu

Hazal Subaşı'nın Güncel Projeleri

Hazal Subaşı'nın Güncel Projeleri
  • Sahipsizler (2024–günümüz) – Azize Uzunkaya

  • Hazal Subaşı, Star TV'de yayınlanan ve 2024'te başlayan 'Sahipsizler' dizisinde başrol karakteri Azize Uzunkaya'yı canlandırmaktadır. Dizi, anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin mücadelesini konu alıyor. ​

  • Aydınlıkevler (2024–günümüz) – Sülün

  • Hazal Subaşı, 2024 yılında sahnelenmeye başlayan 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununda Sülün karakterini canlandırmaktadır. Oyun, Maximum UNIQ sahnesinde izleyiciyle buluşmaktadır. ​

  • Ölüm Kime Yakışır (Yakında)

  • Hazal Subaşı'nın yer aldığı 'Ölüm Kime Yakışır' adlı yapımın TV+ platformunda yayınlanması planlanmaktadır.

Hazal Subaşı'nın Ödülleri ve Adaylıkları

Hazal Subaşı'nın Ödülleri ve Adaylıkları
  • Miss Turkey 2015 – Üçüncülük

  • Hazal Subaşı, 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. ​

  • Kıbrıs Havadis Medya Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • “Adını Sen Koy” dizisindeki performansıyla bu ödüle layık görülmüştür. ​

  • 26. Altın Objektif Ödülleri (MGD) – Yılın Drama Uyarlama Dizi Kadın Oyuncusu

  • “Kasaba Doktoru” dizisindeki Dr. Leyla Erpek rolüyle bu ödülü kazanmıştır.

  • Watsons Türkiye Ödülleri – En Güzel Saç

  • Watsons tarafından düzenlenen güzellik ve kişisel bakım ödüllerinde “En Güzel Saç” kategorisinde ödül almıştır.​

  • 14. İTÜ İMK Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • “İlk ve Son” dizisindeki performansıyla bu ödüle layık görülmüştür. ​

  • 11. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri – En İyi Dijital Dizi Kadın Oyuncu (“İlk ve Son” dizisindeki Nilüfer Alaca karakteriyle)

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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