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Devlet Bahçeli’yi Öve Öve Bitiremeyen Ahmet Hakan’a MHP’den Teşekkür

Devlet Bahçeli’yi Öve Öve Bitiremeyen Ahmet Hakan’a MHP’den Teşekkür

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 12:09

Açıklamaları ve yazılarıyla dikkat çeken; zaman zaman tartışmaların odağında olan Ahmet Hakan, “Yolun Yolumuzdur Devlet Bahçeli” başlıklı bir yazı kaleme aldı. “Devlet Bahçeli, artık benim için… Barış savaşçısıdır” sözlerinin yer aldığı yazıya MHP’den teşekkür geldi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Ahmet Hakan’ın Devlet Bahçeli yazısı MHP’nin radarına girdi.

Ahmet Hakan’ın Devlet Bahçeli yazısı MHP’nin radarına girdi.

Ahmet Hakan, Hürriyet’te bugün (21 Nisan 2025) çıkan yazısında Devlet Bahçeli’ye övgüler yağdırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ‘barış savaşçısı’ olarak nitelendiren Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Devlet Bahçeli’nin şu son süreçte yapıp ettiklerine bir bakalım:

- Çok büyük risk alıp “Terörsüz Türkiye” hedefinin başlatıcısı oldu.

- “Barışa giden süreç zarar görmesin” diye olağanüstü titizlendi.

- DEM’i özgürleşmeye teşvik eden isim haline geldi.

- Kendisine bir adım atana o bin adım atmaya başladı.

- İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

- CHP’ye kayyum tartışmasının boş beleş bir tartışma olduğunu söyledi.

- Bulanık suda balık avlamaya kalkan soytarılara “şeytan” dedi.

En son baktım:

Annesini kaybeden Tarkan’ı arayıp başsağlığı dilemiş.

Devlet Bahçeli, artık benim için...

- Barış savaşçısıdır.

- “Terörsüz Türkiye” emelinin yılmaz bekçisidir.

- Boş tartışma, lüzumsuz tantana durdurucusudur.

- Ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır.

Kendi adıma konuşuyorum:

Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli.'Kaynak

MHP'den Ahmet Hakan'a teşekkür.

MHP'den Ahmet Hakan'a teşekkür.
twitter.com

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, X hesabından Ahmet Hakan’a bu yazısından dolayı teşekkür etti. 

Yönter, “Yolun yolumuzdur…Sayın Ahmet Hakan’a ağyarını mani efradını cami köşe yazısından dolayı teşekkür ederiz…” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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