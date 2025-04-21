Devlet Bahçeli’yi Öve Öve Bitiremeyen Ahmet Hakan’a MHP’den Teşekkür
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Açıklamaları ve yazılarıyla dikkat çeken; zaman zaman tartışmaların odağında olan Ahmet Hakan, “Yolun Yolumuzdur Devlet Bahçeli” başlıklı bir yazı kaleme aldı. “Devlet Bahçeli, artık benim için… Barış savaşçısıdır” sözlerinin yer aldığı yazıya MHP’den teşekkür geldi.
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Ahmet Hakan’ın Devlet Bahçeli yazısı MHP’nin radarına girdi.
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MHP'den Ahmet Hakan'a teşekkür.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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