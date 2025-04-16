Nerede Olduğu Merak Ediliyordu: Berat Albayrak Ortaya Çıktı

Berat Albayrak, 2020 yılından bu yana kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Nerede olduğu ve ne yaptığı en çok merak edilen konular arasında yer alan Albayrak, geçen yıl TÜGVA kampının kapanış programında uzun bir süre sonra görüntü vermişti. 2024 Haziran ayında ise oğlu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katılmıştı.