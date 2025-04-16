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Nerede Olduğu Merak Ediliyordu: Berat Albayrak Ortaya Çıktı

Nerede Olduğu Merak Ediliyordu: Berat Albayrak Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 11:35

2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018-2020 yılları arasında ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak en merak edilen isimlerden birisi. Uzun süredir görüntü vermeyen Albayrak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağlı Enstitü Sosyal düşünce kuruluşunda gerçekleşen seminerde ortaya çıktı. Kurum, Berat Albayrak'ın seminerden fotoğraflarını paylaştı.

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2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Berat Albayrak, 2020 yılından bu yana kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Nerede olduğu ve ne yaptığı en çok merak edilen konular arasında yer alan Albayrak, geçen yıl TÜGVA kampının kapanış programında uzun bir süre sonra görüntü vermişti. 2024 Haziran ayında ise oğlu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katılmıştı.

Yaklaşık bir yıldır görüntü vermeyen Berat Albayrak, "Burası Neden Çok Önemli?" başlıklı seminerde ortaya çıktı.

Yaklaşık bir yıldır görüntü vermeyen Berat Albayrak, "Burası Neden Çok Önemli?" başlıklı seminerde ortaya çıktı.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kuruluşu Enstitü Sosyal'in düzenlediği bir seminere katılan Berat Albayrak, uzun zaman sonra yeniden görüntülendi. Albayrak, 'Burası Neden Çok Önemli?' başlıklı seminere katıldı.

Kurumun Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Kurumun Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Enstitü Sosyal Politika Seminerleri Serisi Başladı

'Burası Neden Çok Önemli?' başlıklı seminerde, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik pozisyonu ele alındı.

Dr. Berat Albayrak’ın sunumuyla gerçekleşen programda, enerji politikalarının bölgesel ve küresel etkileri, Türkiye’nin enerji jeopolitiği ve enerji bağımsızlığını tesis etmeye yönelik stratejik yatırımlar ve yapısal hamleler değerlendirildi. Seminer soru-cevap bölümü ile sona erdi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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