Nerede Olduğu Merak Ediliyordu: Berat Albayrak Ortaya Çıktı
2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018-2020 yılları arasında ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak en merak edilen isimlerden birisi. Uzun süredir görüntü vermeyen Albayrak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağlı Enstitü Sosyal düşünce kuruluşunda gerçekleşen seminerde ortaya çıktı. Kurum, Berat Albayrak'ın seminerden fotoğraflarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık bir yıldır görüntü vermeyen Berat Albayrak, "Burası Neden Çok Önemli?" başlıklı seminerde ortaya çıktı.
Kurumun Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın