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Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Cezaevi Ziyaretinde Fenalaşmış

Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Cezaevi Ziyaretinde Fenalaşmış

Sırrı Süreyya Önder
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.04.2025 - 11:14

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğum bakıma alınmıştı.

Edirne’de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da Önder ile ilgili sosyal medya hesabından kendi el yazısı ile paylaşımda bulundu. Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in yaklaşık 3 ay önce kendisini ziyaret ettiği sırada da fenalaştığını ancak barış için çalışmaya devam ettiğini açıkladı. 

Önder cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada ise “Barış için yüreğimiz ağzımızda geziyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Sırrı Süreyya Önder’in son durumu 👇

Tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder ile ilgili paylaşımda bulundu.

Tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder ile ilgili paylaşımda bulundu.

Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in Pervin Buldan ve Ahmet Türk ile birlikte kendisini cezaevinde ziyaret ettiği sırada da fenalaştığını söyledi.

Önder’in görüşme odasından çıkıp biraz hava aldıktan sonra yeniden odaya geldiğini söyleyen Demirtaş, “Ahmet abi kendisine ‘Bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!’ dedi, orada birbirimize söz verdik “Önce barış, ölümse Allah’ın emri” ifadelerini kullandı. 

Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada ise “Barış için yüreğimiz elimizde geziyoruz” ifadelerini kullandığını da hatırlattı. 

Demirtaş paylaşımını, “Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hakedenlerdensin Sırrı Abi, dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can Abim” diyerek bitirdi.

Selahattin Demirtaş’ın kendi yazısı ile yaptığı paylaşım. 👇

Selahattin Demirtaş’ın kendi yazısı ile yaptığı paylaşım. 👇

Cezaevinde fenalaşan Sırrı Süreyya Önder'in cezaevi çıkışında yaptığı açıklama 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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