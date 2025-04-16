Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Cezaevi Ziyaretinde Fenalaşmış

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğum bakıma alınmıştı.

Edirne’de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da Önder ile ilgili sosyal medya hesabından kendi el yazısı ile paylaşımda bulundu. Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in yaklaşık 3 ay önce kendisini ziyaret ettiği sırada da fenalaştığını ancak barış için çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Önder cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada ise “Barış için yüreğimiz ağzımızda geziyoruz” ifadelerini kullanmıştı.