Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Cezaevi Ziyaretinde Fenalaşmış
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğum bakıma alınmıştı.
Edirne’de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da Önder ile ilgili sosyal medya hesabından kendi el yazısı ile paylaşımda bulundu. Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in yaklaşık 3 ay önce kendisini ziyaret ettiği sırada da fenalaştığını ancak barış için çalışmaya devam ettiğini açıkladı.
Önder cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada ise “Barış için yüreğimiz ağzımızda geziyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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Tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder ile ilgili paylaşımda bulundu.
Selahattin Demirtaş’ın kendi yazısı ile yaptığı paylaşım. 👇
Cezaevinde fenalaşan Sırrı Süreyya Önder'in cezaevi çıkışında yaptığı açıklama 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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