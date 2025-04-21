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Ağyarını Mani Efradını Cami Ne Demek?

Ağyarını Mani Efradını Cami Ne Demek?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 12:10

Gazeteci Ahmet Hakan, 21 Nisan Pazartesi günü Hürriyet’te yayımlanan köşe yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye övgüler yağdırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Hakan’a “Sayın Ahmet Hakan’a ağyarını mani efradını cami köşe yazısından dolayı teşekkür ederiz…” yanıtını verdi. 

Yönter’in bu mesajının ardından en merak edilen ise “ağyarını mani efradını cami” ifadesi oldu. 

Peki “ağyarını mani efradını cami” ne demek?

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MHP Genel Başkan Yardımcısının teşekkürü böyle oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısının teşekkürü böyle oldu.
twitter.com

'Yolun yolumuzdur…Sayın Ahmet Hakan’a ağyarını mani efradını cami köşe yazısından dolayı teşekkür ederiz…'

Mesajda en çok dikkat çeken ve merak edilen 'ağyarını mani efradını cami' sözü oldu. Peki ağyarını mani efradını cami ne demek?

Ağyarını Mani Efradını Cami Ne Demek?

Ağyarını Mani Efradını Cami Ne Demek?

“Ağyarını mani efradını cami” sözü “ Efradını cami ağyarını mani” olarak da kullanılır. 

Osmanlıca kökenli olan bu deyim tanım ve tariflerin kusursuz olduğunu anlatmak için kullanılır. Bir diğer ifadeyle “ne bir eksik ne bir fazla” anlamına da gelir. 

Efradını cami, ‘içermesi gereken her şeyi kapsayan, tüm unsurları içine alan’ anlamına geliyor. 

Ağyarını mani ise ‘dışarıda kalması gereken, konuya ait olmayan şeyleri dışlayan, engelleyen’ anlamına gelirken konunun ilgisiz hiçbir şeyi içermediğini belirtmek için kullanılır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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