Ağyarını Mani Efradını Cami Ne Demek?
Gazeteci Ahmet Hakan, 21 Nisan Pazartesi günü Hürriyet’te yayımlanan köşe yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye övgüler yağdırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Hakan’a “Sayın Ahmet Hakan’a ağyarını mani efradını cami köşe yazısından dolayı teşekkür ederiz…” yanıtını verdi.
Yönter’in bu mesajının ardından en merak edilen ise “ağyarını mani efradını cami” ifadesi oldu.
Peki “ağyarını mani efradını cami” ne demek?
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MHP Genel Başkan Yardımcısının teşekkürü böyle oldu.
Ağyarını Mani Efradını Cami Ne Demek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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