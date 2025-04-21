Ağyarını Mani Efradını Cami Ne Demek?

“Ağyarını mani efradını cami” sözü “ Efradını cami ağyarını mani” olarak da kullanılır.

Osmanlıca kökenli olan bu deyim tanım ve tariflerin kusursuz olduğunu anlatmak için kullanılır. Bir diğer ifadeyle “ne bir eksik ne bir fazla” anlamına da gelir.

Efradını cami, ‘içermesi gereken her şeyi kapsayan, tüm unsurları içine alan’ anlamına geliyor.

Ağyarını mani ise ‘dışarıda kalması gereken, konuya ait olmayan şeyleri dışlayan, engelleyen’ anlamına gelirken konunun ilgisiz hiçbir şeyi içermediğini belirtmek için kullanılır.