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Cumhur’da İmamoğlu Çatlağı: Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu Açıklaması Rahatsızlığa Neden Oldu

Cumhur’da İmamoğlu Çatlağı: Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu Açıklaması Rahatsızlığa Neden Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 10:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı açıklama dikkat çekmişti. 14 Nisan’da açıklama yapan Bahçeli, “Yargı süreci ivedilikle tamamlanmalı” derken “…şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” ifadelerini kullanmıştı. 

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre Bahçeli’nin bu açıklamaları Cumhur İttifakı’nda rahatsızlığa neden oldu. MHP’li kaynaklar ise İmamoğlu’na yönelik süreçten rahatsız. 

İşte o iddialar…

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset...
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 14 Nisan'da yaptığı açıklamaya İmamoğlu'ndan yanıt gelmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 14 Nisan'da yaptığı açıklamaya İmamoğlu'ndan yanıt gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasında dikkat çeken İmamoğlu ifadeleri şöyleydi:

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.

Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir.

Televizyon ekranlarından, gazete sayfalarından ve sosyal medya platformlarından sabah akşam kerameti kendinden menkul bir yolsuzluk failiyle ilgili abuk sabuk görüş, düşünce ve paylaşımları aziz milletimiz dinlemeye ve izlemeye mecbur değildir.'

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ise Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. İmamoğlu, Bahçeli'nin açıklamasını önemli bulduğunun altını çizdi:

'Adalet sistemimizin yoğun bir biçimde tartışıldığı ve yargıya olan güvensizliğin had safhaya ulaştığı bugünlerde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'nin çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreci ile ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum.'

İddia: "MHP, İmamoğlu sürecinden rahatsız. Türkiye'nin yeni krize sürükleneceğini düşünüyorlar."

İddia: "MHP, İmamoğlu sürecinden rahatsız. Türkiye'nin yeni krize sürükleneceğini düşünüyorlar."

Her iki tarafın açıklaması da yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Bahçeli’nin açıklamaları “Cumhur İttifakı’nda bir görüş ayrılığı mı var?”, “Bahçeli, İmamoğlu kararlarına sıcak bakmıyor” sorularını ve yorumlarını doğurdu. 

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre MHP cephesi İmamoğlu kararlarından rahatsız.

Cumhuriyet’in iddiasına göre MHP’li kaynaklar yargı sürecinin kısa tutulması gerektiğini belirtirken ekonominin de zarar gördüğünü savunuyor. MHP’li kaynaklar operasyon ve kayyum iddialarının Türkiye’yi yeni krize sürükleyeceği konusunda hemfikir. 

Bazı MHP’li kaynaklar ise Devlet Bahçeli’nin açıklamasının hem yargıya hem iktidara bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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