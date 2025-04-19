Cumhur’da İmamoğlu Çatlağı: Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu Açıklaması Rahatsızlığa Neden Oldu
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı açıklama dikkat çekmişti. 14 Nisan’da açıklama yapan Bahçeli, “Yargı süreci ivedilikle tamamlanmalı” derken “…şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre Bahçeli’nin bu açıklamaları Cumhur İttifakı’nda rahatsızlığa neden oldu. MHP’li kaynaklar ise İmamoğlu’na yönelik süreçten rahatsız.
İşte o iddialar…
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 14 Nisan'da yaptığı açıklamaya İmamoğlu'ndan yanıt gelmişti.
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İddia: "MHP, İmamoğlu sürecinden rahatsız. Türkiye'nin yeni krize sürükleneceğini düşünüyorlar."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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