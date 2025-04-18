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CHP’ye Kayyum İddiası Nedeniyle Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Yaşadıklarını Bir Videoyla Anlattı

CHP’ye Kayyum İddiası Nedeniyle Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Yaşadıklarını Bir Videoyla Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 17:58

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CHP kayyum atanacağını iddia eden ve bu iddialarını X hesabından paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kütahyalı, gözaltı sürecine dair yaşadıklarını EnSonHaber'in YouTube kanalına anlattı. ROK, kendisine dair çeşitli itiraflarda da bulundu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=deqgR...
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ROK'un yaşadıklarını anlattığı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasına neden olan 16 Nisan'da yaptığı paylaşımı şekildeydi:

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasına neden olan 16 Nisan'da yaptığı paylaşımı şekildeydi:
twitter.com

'Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. 

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. 

Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.'

Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı, çeşitli itiraflarda da bulundu.

Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı, çeşitli itiraflarda da bulundu.

Kaynağının iki CHP'li vekil olduğunu ileri süren ROK, bu iddiasını da yalanladı ve tamamen tahmin, duyumlardan böyle bir paylaşım yaptığını söyledi. 'Baştan sona ahmakça' ifadeleriyle paylaşımının yanlış olduğunu anlatan ROK'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

'Çok yanlış tweetti. Baştan sona hatalı baştan sona ahmakça. Ama sonra farkettim ve hemen düzelttim. Zaten şu kararı aldım. Savcıya da söyledim. Ben haberciliği ve gazeteciliği beceremiyorum. Ben köşe yazarı olarak başladım' dedi. 

Zaten iki gündür konuşulan şey. İki gündür Ankara karışık durumdaydı. Başkaları da yazdı. Fakat ben yazınca ortalık karıştı. Uydurma şeyler de söylendi. Borsa çöktü denildi. Ya gece Borsa kapalı. Her şeye inceleyin dedim savcıya. Hesaplar filan her şeyi inceleyin dedim. 'Borsa manipülasyonu filan yaptı' o palavra.

Ben düşündüğünü söyleyen bir adamım. Benim olaydan sonra Fahrettin Altun'un açıklaması tamamen doğru. Adalet Bakanının açıklaması da tamamen doğru. Gözaltı kararını öğrendim. Niyetim Ankara'ya direkt savcıya gitmekti. Ankara adliyesine de geleceğimi söyledim. Sonra Bolu'da arabayı durdurdular.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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