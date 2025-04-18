CHP’ye Kayyum İddiası Nedeniyle Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Yaşadıklarını Bir Videoyla Anlattı

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=deqgR...
CHP kayyum atanacağını iddia eden ve bu iddialarını X hesabından paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kütahyalı, gözaltı sürecine dair yaşadıklarını EnSonHaber'in YouTube kanalına anlattı. ROK, kendisine dair çeşitli itiraflarda da bulundu.
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ROK'un yaşadıklarını anlattığı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasına neden olan 16 Nisan'da yaptığı paylaşımı şekildeydi:
Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı, çeşitli itiraflarda da bulundu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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