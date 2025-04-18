CHP’ye Kayyum İddiası Nedeniyle Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı Yaşadıklarını Bir Videoyla Anlattı

Kaynağının iki CHP'li vekil olduğunu ileri süren ROK, bu iddiasını da yalanladı ve tamamen tahmin, duyumlardan böyle bir paylaşım yaptığını söyledi. 'Baştan sona ahmakça' ifadeleriyle paylaşımının yanlış olduğunu anlatan ROK'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

'Çok yanlış tweetti. Baştan sona hatalı baştan sona ahmakça. Ama sonra farkettim ve hemen düzelttim. Zaten şu kararı aldım. Savcıya da söyledim. Ben haberciliği ve gazeteciliği beceremiyorum. Ben köşe yazarı olarak başladım' dedi.

Zaten iki gündür konuşulan şey. İki gündür Ankara karışık durumdaydı. Başkaları da yazdı. Fakat ben yazınca ortalık karıştı. Uydurma şeyler de söylendi. Borsa çöktü denildi. Ya gece Borsa kapalı. Her şeye inceleyin dedim savcıya. Hesaplar filan her şeyi inceleyin dedim. 'Borsa manipülasyonu filan yaptı' o palavra.

Ben düşündüğünü söyleyen bir adamım. Benim olaydan sonra Fahrettin Altun'un açıklaması tamamen doğru. Adalet Bakanının açıklaması da tamamen doğru. Gözaltı kararını öğrendim. Niyetim Ankara'ya direkt savcıya gitmekti. Ankara adliyesine de geleceğimi söyledim. Sonra Bolu'da arabayı durdurdular.'