Skandal Ortaya Çıktı! Bebekleri Hedef Aldılar: Tonlarca Sahte Bebek Maması Ele Geçirildi

Sahte salça, sahte zeytinyağı, sahte bal... Her şeyin sahtesiyle halkın sahtekarlar tarafından kandırılmaya çalışıldığı ülkede bir skandal daha ortaya çıktı. Gıda sahtekarları bu kez bebekleri hedef aldı. Gaziantep'te 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi.