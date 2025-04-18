onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Skandal Ortaya Çıktı! Bebekleri Hedef Aldılar: Tonlarca Sahte Bebek Maması Ele Geçirildi

Skandal Ortaya Çıktı! Bebekleri Hedef Aldılar: Tonlarca Sahte Bebek Maması Ele Geçirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 17:04

Sahte salça, sahte zeytinyağı, sahte bal... Her şeyin sahtesiyle halkın sahtekarlar tarafından kandırılmaya çalışıldığı ülkede bir skandal daha ortaya çıktı. Gıda sahtekarları bu kez bebekleri hedef aldı. Gaziantep'te  8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tonlarca sahte bebek maması ele geçirildi. Sahtekarların bu kez hedefinde bebekler vardı!

Tonlarca sahte bebek maması ele geçirildi. Sahtekarların bu kez hedefinde bebekler vardı!

Skandal olay Gaziantep'te gerçekleşti. Kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi.

Merdiven altı sahte bebek maması üretimi yapan bir depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramada sahte mamalar bulundu. Sahte bebek mamalarına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili deponun sahibi E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Operasyona dair görüntüler paylaşıldı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın