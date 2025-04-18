Skandal Ortaya Çıktı! Bebekleri Hedef Aldılar: Tonlarca Sahte Bebek Maması Ele Geçirildi
Sahte salça, sahte zeytinyağı, sahte bal... Her şeyin sahtesiyle halkın sahtekarlar tarafından kandırılmaya çalışıldığı ülkede bir skandal daha ortaya çıktı. Gıda sahtekarları bu kez bebekleri hedef aldı. Gaziantep'te 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi.
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Tonlarca sahte bebek maması ele geçirildi. Sahtekarların bu kez hedefinde bebekler vardı!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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