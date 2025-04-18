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İlişkide Adil Yıldırım Taktikleri Yaparken Dikkat! Flörtünün Taktiğini Yakalayan Erkek TikTok’tan Ders Verdi

İlişkide Adil Yıldırım Taktikleri Yaparken Dikkat! Flörtünün Taktiğini Yakalayan Erkek TikTok’tan Ders Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 16:33

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TikTok kullanıyorsanız muhakkak yazar, İlişki Koçu Adil Yıldırım'ın ilişki taktikleri videolarına denk gelmişsinizdir. Son zamanlarda TikTok'ta viral haline gelen Adil Yıldırım ve ilişki taktiklerinden uygulayan çaresiz aşıklar kollarını sıvadı ve bu yöntemleri flörtüne, sevgilisine uygulamaya başladı. Amaç tabii ki vazgeçilmek olmak ve kendisine aşık etmekti... Ancak taktik yaparken dikkat! Sert kayaya çarpmış olabilirsiniz.... TikTok'ta '@dogruuhasan' isimli kullanıcı flörtünün Adil Yıldırım taktiklerini yaptığını yakaladı ve bunun üzerine ders niteliğinde bir video paylaştı.

Kaynak

Dipnot: Unutmayın ki sosyal medyada ilişki taktikleri videolarını sadece siz izlemiyorsunuz... Flörtünüz, eşiniz, sevgiliniz de izliyor! 👀🙈

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'@dogruuhasan' isimli kullanıcı başından geçeni anlattı 👇

Adil Yıldırım videoları TikTok'u adeta ele geçirmiş durumda. E tabi goygoyları da beraberinde geliyor...

Adil Yıldırım videoları TikTok'u adeta ele geçirmiş durumda. E tabi goygoyları da beraberinde geliyor...

Yazar Adil Yıldırım, YouTube ve TikTok hesaplarından ilişki taktikleri ve tavsiyeleriyle son zamanlarda popüler hale geldi. “İlişki Koçu” unvanıyla tanınan Adil Yıldırım özellikle TikTok’ta viral oldu. Goygoylar eksik olmazken Yıldırım'ın çektiği videoların yanı sıra çok sayıda ilişkilere dair kitabı bulunuyor.

Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle 👇

Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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