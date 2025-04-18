İlişkide Adil Yıldırım Taktikleri Yaparken Dikkat! Flörtünün Taktiğini Yakalayan Erkek TikTok’tan Ders Verdi

TikTok kullanıyorsanız muhakkak yazar, İlişki Koçu Adil Yıldırım'ın ilişki taktikleri videolarına denk gelmişsinizdir. Son zamanlarda TikTok'ta viral haline gelen Adil Yıldırım ve ilişki taktiklerinden uygulayan çaresiz aşıklar kollarını sıvadı ve bu yöntemleri flörtüne, sevgilisine uygulamaya başladı. Amaç tabii ki vazgeçilmek olmak ve kendisine aşık etmekti... Ancak taktik yaparken dikkat! Sert kayaya çarpmış olabilirsiniz.... TikTok'ta '@dogruuhasan' isimli kullanıcı flörtünün Adil Yıldırım taktiklerini yaptığını yakaladı ve bunun üzerine ders niteliğinde bir video paylaştı.

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Dipnot: Unutmayın ki sosyal medyada ilişki taktikleri videolarını sadece siz izlemiyorsunuz... Flörtünüz, eşiniz, sevgiliniz de izliyor! 👀🙈