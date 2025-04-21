Yine İsmailağa Cemaati’nin Yurdu, Yine Cinsel İstismar Skandalı!

Daha önce birçok kez istismar haberleri ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati yurtlarından biri bir kez daha cinsel istismar skandalı ile gündemde.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; İsmailağa Cemaati’nin yatılı Kuran kursunda, 16 yaşındaki bir çocuk, 10-12 yaşındaki en az beş çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı. Çocuklara “Kimseye anlatmayın, kursumuz kapanır” dediler.

Ayrıca çocukları istismara maruz bırakan A. isimli çocuk ise ifadesinde, istismarı doğruladı ve “şaka amaçlıydı” dedi.