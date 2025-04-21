Yine İsmailağa Cemaati’nin Yurdu, Yine Cinsel İstismar Skandalı!
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/ismailag...
Daha önce birçok kez istismar haberleri ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati yurtlarından biri bir kez daha cinsel istismar skandalı ile gündemde.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; İsmailağa Cemaati’nin yatılı Kuran kursunda, 16 yaşındaki bir çocuk, 10-12 yaşındaki en az beş çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı. Çocuklara “Kimseye anlatmayın, kursumuz kapanır” dediler.
Ayrıca çocukları istismara maruz bırakan A. isimli çocuk ise ifadesinde, istismarı doğruladı ve “şaka amaçlıydı” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmi skandallarla gündemden düşmeyen İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir yurtta yine istismar vakası yaşandığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma kapsamında mağdur çocuklar yaşadıklarını ve gördüklerini tek tek anlattı. 12 yaşındaki bir mağdur erkek çocuk ifadesinde şunları söyledi:
Soruşturma sürecinde ifadeleri alınan bazı aileler, çocuklarını istismara maruz bırakan çocuktan şikâyetçi olmadığı söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Cemaatler, tarikatlar inatla ve sistematik olarak desteklendi ve ortaya çıkan sonuç bu. Devletin görevi, yurttaşlık bilincine sahip, aklı hür, vicdanı hür bi... Devamını Gör
İstismarı yapan da, susan da, gizleyen de aynı kirin içindedir.
Tarikatlara çoluğunu çocuğunu emanet edenler ne bekler ki