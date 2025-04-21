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Doğum İzni Düzenlemesi Geliyor: Annelerin Ücretli Doğum İzni 1 Yıla Çıkarılıyor

Doğum İzni Düzenlemesi Geliyor: Annelerin Ücretli Doğum İzni 1 Yıla Çıkarılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2025 - 09:59

Sabah’ta yer alan habere göre; ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılması planlandığı iddia edildi. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği de verilecek. 

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Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.

Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.

Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek.

Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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