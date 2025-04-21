Doğum İzni Düzenlemesi Geliyor: Annelerin Ücretli Doğum İzni 1 Yıla Çıkarılıyor
Sabah’ta yer alan habere göre; ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılması planlandığı iddia edildi. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği de verilecek.
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Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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