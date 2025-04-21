New Balance Modellerinde ‘Domuz Derisi’ Kullanınca Rekabet Kurumu’ndan Ceza Geldi!

Kurul tarafından yapılan incelemelere göre, New Balance'ın 'com.tr' uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan 'W990GL6', 'M2002RST', 'U9060BLK' ve 'U991LG2' kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca 'süet', 'file' ya da 'sentetik' gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

Ancak aynı ürünlerin yurt dışı sitelerdeki açıklamalarında 'pigskin suede' (domuz derisi süet) ibaresinin yer aldığı belirlendi.

Yapılan değerlendirmede ilgili mevzuata göre, tüketicileri yanıltabilecek veya dini hassasiyetleri aykırı bileşenlerin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Buna göre, ilgili maddelere aykırılık nedeniyle NBI Giyim A.Ş.'ye 1 milyon 730 bin lira para cezası verilirken yanıltıcı reklamların da durdurulmasına hükmedildi. Şirkete Ağustos 2024'te de bu nedenle ceza verilmişti.