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New Balance Modellerinde ‘Domuz Derisi’ Kullanınca Rekabet Kurumu’ndan Ceza Geldi!

New Balance Modellerinde ‘Domuz Derisi’ Kullanınca Rekabet Kurumu’ndan Ceza Geldi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2025 - 08:26

New Balance ayakkabı markasına, bazı modellerinde kullandığı 'domuz derisi'ne dair bilgilendirmede bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemelere göre, New Balance'ın 'com.tr' uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan 'W990GL6', 'M2002RST', 'U9060BLK' ve 'U991LG2' kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca 'süet', 'file' ya da 'sentetik' gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

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Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurumu, spor giyim markası New Balance markasına Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirme yapmadığı gerekçesiyle ceza verdi.

Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurumu, spor giyim markası New Balance markasına Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirme yapmadığı gerekçesiyle ceza verdi.

Kurul tarafından yapılan incelemelere göre, New Balance'ın 'com.tr' uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan 'W990GL6', 'M2002RST', 'U9060BLK' ve 'U991LG2' kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca 'süet', 'file' ya da 'sentetik' gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

Ancak aynı ürünlerin yurt dışı sitelerdeki açıklamalarında 'pigskin suede' (domuz derisi süet) ibaresinin yer aldığı belirlendi.

Yapılan değerlendirmede ilgili mevzuata göre, tüketicileri yanıltabilecek veya dini hassasiyetleri aykırı bileşenlerin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı. 

Buna göre, ilgili maddelere aykırılık nedeniyle NBI Giyim A.Ş.'ye 1 milyon 730 bin lira para cezası verilirken yanıltıcı reklamların da durdurulmasına hükmedildi. Şirkete Ağustos 2024'te de bu nedenle ceza verilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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