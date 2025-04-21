New Balance Modellerinde ‘Domuz Derisi’ Kullanınca Rekabet Kurumu’ndan Ceza Geldi!
New Balance ayakkabı markasına, bazı modellerinde kullandığı 'domuz derisi'ne dair bilgilendirmede bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemelere göre, New Balance'ın 'com.tr' uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan 'W990GL6', 'M2002RST', 'U9060BLK' ve 'U991LG2' kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca 'süet', 'file' ya da 'sentetik' gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi.
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Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurumu, spor giyim markası New Balance markasına Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirme yapmadığı gerekçesiyle ceza verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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