Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın ilk sezonlarında rol alan Çağlar Ertuğrul daha sonra diziden ayrılmış ve yerine Murat Yıldırım gelmişti. Ertuğrul, diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

KAYNAK: Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati