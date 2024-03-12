Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!
Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wkwh4...
TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın ilk sezonlarında rol alan Çağlar Ertuğrul daha sonra diziden ayrılmış ve yerine Murat Yıldırım gelmişti. Ertuğrul, diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.
KAYNAK: Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati
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4 sezondur ekran yolculuğuna devam eden TRT dizisi Teşkilat, en çok izlenen diziler arasında yer almaya devam ediyor.
Dizi ilk olarak Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın başrolde yer almasıyla başlasa da sezonlar sürmesi ve hikâyenin devamlılığı için ikisi de diziden ayrılmıştı.
Deniz Baysal'ın canlandırdığı Zehra karakteri 3. sezon finalinde diziye veda ederken, Çağlar Ertuğrul diziden daha erken ayrılmış ve 2. sezon finalinde veda etmişti.
Canlandırdığı Serdar karakteri çok sevilen Ertuğrul, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu ve hem dizi hem karakteri hakkında konuştu.
Teşkilat kadrosundan neden ayrıldığına da değinen Ertuğrul konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
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"Serdar'la ilgili daha çok saha ajanı olması fikri benim çok hoşuma gitmişti. Eline çok nadir silah alacak birisiydi. Rol içinde rol fikri benim çok hoşuma gitmişti."
"Ama tabi aksiyonu daha fazla arttırmamız gerektiği için bazı yerlerde biz de çok fazla elimize silah alır olduk, çatışmaya çok fazla girer olduk. Ve ben günün sonunda sakatlanmış oldum."
"Omzumdan sakatlandım ben. Sabahın köründe daha hastane açılmadan benim için açılıyordu. Ben fizik tedaviye gidiyordum. Artık bir noktadan sonra tabancayı kaldıramaz oldum. Artık Serdar'ın hikâyesi o noktada bitti."
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