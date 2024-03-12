Survivor'da Hırsızlık Yapıp Ziyafet Çeken Poyraz Goygocuların Diline Düştü

Survivor All Star'da beklenmedik olaylar yaşanmaya devam ederken yarışmaya damga vuran son şey Poyraz'ın hırsızlığı oldu. Dominik'e kadar yürüyüp evlerde hırsızlık yaptığı ortaya çıkan Poyraz 15 ödül cezası alırken, Poyraz'ın bu hareketi goygoycuların diline fena düştü.