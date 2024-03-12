Survivor'da Hırsızlık Yapıp Ziyafet Çeken Poyraz Goygocuların Diline Düştü
Survivor'da Hırsızlık Yapıp Ziyafet Çeken Poyraz Goygocuların Diline Düştü
Survivor All Star'da beklenmedik olaylar yaşanmaya devam ederken yarışmaya damga vuran son şey Poyraz'ın hırsızlığı oldu. Dominik'e kadar yürüyüp evlerde hırsızlık yaptığı ortaya çıkan Poyraz 15 ödül cezası alırken, Poyraz'ın bu hareketi goygoycuların diline fena düştü.
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Ödül cezası almayan yarışmacı sayısının gitgide azaldığı Survivor All Star'ın son bölümüne bu defa mavi takım damga vurdu.
Acil durum konseyinde Poyraz'ın Dominik'in yerleşim yerlerine kadar yürüyüp evlere girip hırsızlık yaptığını belirten Acun Ilıcalı herkesi şaşırtırken, Poyraz'ın yiyecek ve içecek çalarken yakalandığı tespit edildi.
Çaldığı yiyecekleri adaya taşıyıp Yaman, Yasin, Ogeday ve Furkan'la paylaştığı ortaya çıkan Poyraz'ın ev sahibi tarafından polise şikayet edildiği ve araya Acun Ilıcalı'nın girdiği açıklanırken, Poyraz 15 ödül cezası aldı.
Her yeni bölümde bir öncekini aratan olaylar vuku bulurken, Survivor'da yaşanan hırsızlık olayı haliyle goygoycuların da diline düştü.
İşte Poyraz'ın yemek hırsızlığını goygoy malzemesi yapan kullanıcılar:
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