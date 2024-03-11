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Kıvılcım'ın "Burası Türkiye Cumhuriyeti" Diyerek Çileden Çıktığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Sonunda Geldi!

Kıvılcım'ın "Burası Türkiye Cumhuriyeti" Diyerek Çileden Çıktığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Sonunda Geldi!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
11.03.2024 - 21:13

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Çimen, Gökhan'la dini nikahla evlenmiş ve tesettüre girmişti. Tam Kıvılcım'ın tepkisini göreceğimiz anda biten bölümün ardından da yeni bölüm fragmanı gelmemişti. Beklenen fragman sonunda geldi!

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Kıvılcım ve Ömer kavuşmasını bir kez daha izleyerek pamuk gibi olmuştuk.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Kıvılcım ve Ömer kavuşmasını bir kez daha izleyerek pamuk gibi olmuştuk.

Tam diğer bölümlere göre daha sakin tempolu bir bölüm izliyoruz derken, bölümün sonunda şoklardan şoklara sürüklendik.

Tam diğer bölümlere göre daha sakin tempolu bir bölüm izliyoruz derken, bölümün sonunda şoklardan şoklara sürüklendik.

Çünkü Çimen evli ve 2 çocuk babası Gökhan'ın manipülasyonuna kurban giderek hem onunla dini nikahı kıydı hem de tesettüre girdi!

Çünkü Çimen evli ve 2 çocuk babası Gökhan'ın manipülasyonuna kurban giderek hem onunla dini nikahı kıydı hem de tesettüre girdi!

Bölüm tam da burada bitmişti. Sonunda yeni bölüm fragmanı geldi, Kıvılcım'ın Çimen'i gerçekten paraladığını görmüş olduk böylece.

Bölüm tam da burada bitmişti. Sonunda yeni bölüm fragmanı geldi, Kıvılcım'ın Çimen'i gerçekten paraladığını görmüş olduk böylece.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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"Kafandakini çıkarıp hemen odana gidiyorsun" diyerek Çimen'in üzerine atlayan Kıvılcım, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, ben neden sürekli bunlarla sınanıyorum?" dedi.

"Kafandakini çıkarıp hemen odana gidiyorsun" diyerek Çimen'in üzerine atlayan Kıvılcım, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, ben neden sürekli bunlarla sınanıyorum?" dedi.

Bakalım Çimen'in aklı başına gelecek mi? Cuma akşamını heyecanla bekliyoruz!

Bakalım Çimen'in aklı başına gelecek mi? Cuma akşamını heyecanla bekliyoruz!

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